video suggerito

“I miei figli pagano le bollette”: la lezione di una madre per insegnare ai figli il valore del risparmio Una madre inglese vuole che i figli crescano conoscendo il valore dei soldi e del risparmio: “A scuola non si insegna nulla di educazione finanziaria, quindi lo faccio io”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un mamma britannica di tre bambini ha scatenato un acceso dibattito a causa del proprio approccio in fatto di soldi e risparmi. In un video diventato virale, la donna ha infatti raccontato ai propri follower di far pagare ai tre figli una quota simbolica settimanale per affitto, cibo e bollette.

Il motivo? Insegnare ai giovani le basi dell'educazione finanziaria per sopperire alle mancanze del sistema scolastico.

L'insegnamento di Milly: contribuire per crescere

La protagonista del singolare metodo educativo è Milly, una mamma che con il suo canale TikTok condivide ogni settimana consigli e trucchetti per gestire al meglio le finanze personali.

Tra i vari suggerimenti per pianificare le spese mensili e mettere da parte qualche soldo, Milly ha anche rivelato di aver adottato una strategia molto particolare per trasmettere ai figli la capacità di amministrare per le proprie risorse.

Milly pretende infatti che i tre bambini – le cui età vanno agli 8 ai 12 anni – paghino ogni settimana una sterlina a testa attingendo dalla paghetta di 5£ che viene loro elargita come incentivo per partecipare alle faccende domestiche.

Tale contributo, spiega Milly, non finisce però in un generico salvadanaio (reale o metaforico), ma va a coprire tre voci ben precise: affitto, cibo e bollette. Questo perché, sempre secondo la donna, conoscere le esatte voci di spesa aiuta i ragazzi a comprendere i meccanismi della vita reale, dove tutto ha un costo e occorre gestire al meglio il proprio patrimonio per evitare di rimanere con le tasche vuote.

"Volevamo far capire loro l'importanza di pagare le bollette" ha spiegato. "Per questo li facciamo contribuire con una parte della loro paghetta".

@budgetwithmilly Replying to @user5802085917421 Let me explain a few things 😬 you can get the booklets in my profile and i wish you and your kids the best💕 ♬ original sound – Budget With Milly

Conoscere il mondo dei grandi

Come raccontato nel corso di un'intervista al sito Newsweek, la passione di Milly per budget e organizzazione economica sono frutto di un passato travagliato, dove la poca accortezza della madre in fatto di gestione del denaro portò la stessa Milly a vivere situazioni complicate, tra debiti, ristrettezze e perfino un periodo da senza tetto.

Anche per questo Milly non vuole che i figli crescano senza maturare la giusta consapevolezza riguardo il valore dei soldi e del risparmio. Anche perché, ha affermato la donna, la scuola non insegna nulla in fatto di competenze "reali" come la gestione dei propri risparmi.

"Questo porta i giovani adulti a lottare con le finanze e a vivere in mezzo ai debiti" ha affermato con convinzione.

Le reazioni social

La decisione di Milly di far pagare ai suoi figli le bollette ha però ricevuto pareri contrastanti da parte degli utenti. Alcuni hanno infatti trovato decisamente fuori luogo l'idea di far pagare l'affitto a bambini così giovani, anche perché – sottolineano – in caso di mancato pagamento i piccoli non possono essere messi alla porta.

Altri però sembrano aver apprezzato l'iniziativa, ritenendola un'ottima lezione di vita.