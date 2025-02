video suggerito

"Mia figlia e mia moglie hanno un rapporto speciale e io non ne sono geloso": il video di un papà Un papà condivide il bellissimo rapporto che intercorre tra sua moglie, da cui sua figlia trae ispirazione e la bambina, con un video che ha commosso tanti utenti di TikTok.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di @daveandjanie

Dave Ippolito è riuscito a immortalare un momento di grande complicità tra sua figlia Ava di 5 anni e sua moglie Janie di 36, dichiarando nel video che mai si sarebbe aspettato che mettere al mondo una bambina avrebbe voluto dire avere in giro per casa una versione "mini" della sua compagna.

Il video virale della complicità tra mamma e figlia

Le due sono in sala, Ava è travestita da principessa con una gonna di tulle addosso e una coroncina rosa tra i capelli, intenta a disegnare e mangiare caramelle, la sua mamma le siede vicino. Mentre mamma e figlia chiacchierano il papà si avvicina a loro con una telecamera e entrambe, di comune accordo, chiedono all'uomo di non cucinare nulla per cena. A questo punto ripetono l'una le parole dell'altra esprimendo davanti al papà il loro desiderio di uscire per cena e non rimanere in casa: "Siamo dell'umore giusto per andare al ristorante, meglio ancora se messicano, non vediamo l'ora di mangiare hamburger e patatine" dicono le due.

La bimba poi chiede al papà di portarla fuori per un appuntamento al ristorante e lui le risponde se è sicura di voler venire anche lei e l'appuntamento non riguarda solo lui e la mamma. "Certo che voglio venire, ho proprio voglia di cibo messicano questa sera". A quel punto mamma e figlia chiedono al papà di lasciare la loro stanza che si devono preparare per il grande evento serale. "Nessuno mi aveva detto che mettere al mondo una figlia femmina avrebbe voluto dire avere in giro per casa la sosia di mia moglie" afferma l'uomo.

Il rapporto speciale tra le due

Pubblicando questo video Dave Ippolito ha voluto mostrare la sua gioia nel sapere che sua figlia e sua moglie siano così complici, senza mostrare alcuna invidia per quella chimica. "Se c'è una caratteristica che Ave ha preso da mia moglie è la sua indipendenza" spiega il papà a Newsweek. Quando qualcuno si avvicina alla bimba e le fa domande scomode e inappropriate come: "hai il fidanzatino?" lei risponde prontamente che sa badare a se stessa da sola e non ha bisogno certo di un uomo per farlo. "Non si fa mettere i piedi in testa, neanche da noi, vuole sempre avere una spiegazione a tutto ciò che accade e penso proprio che sia stata mia moglie a trasmetterle questo". Sotto al video qualcuno chiede all'uomo se non si sente in inferiorità numerica e tagliato fuori da questo bellissimo rapporto ma lui risponde di no. "A volte penso semplicemente che mi abbiano in pugno, perché mi sono innamorato della donna forte, libera e indipendente che è mia moglie e il mio cuore scoppia d'amore a sapere che mia figlia è esattamente come lei". Come aveva spiegato il pedagogista Frusciello in un'intervista sul tema, tuttavia, è importante mantenere il ruolo di guida con i propri figli, seppur sia molto bello e intimo il rapporto che può nascere tra mamma e figlia, è importante che "Una mamma per amica" rimanga solo il titolo di una serie tv e non si traduca nel desiderio di sapere sempre tutto dei propri figli.