"Il tuo ruolo non è sostituire la mamma del mio bambino": il video di un papà single per la sua futura fidanzata Un video diventato virale su TikTok racconta le sfide dei genitori single e dei loro nuovi compagni nel difficile inserimento in un contesto familiare spesso dagli equilibri molto delicati.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Tiktok di @s.n.f

Un papà single ha pubblicato un video diventato virale su TikTok in cui ha lanciato un messaggio a colei che sarà la sua futura compagna. Il video ha dato origine a un dibattito in grado di spiegare quanto sia complesso iniziare una relazione dopo aver dato alla luce un figlio e aver vissuto una separazione e altrettanto complesso subentrare come nuovo partner all'interno di un contesto familiare già dai complessi equilibri.

Il video virale del papà single

Mentre l'inquadratura mostra il figlio di un papà che si fa chiamare sulla piattaforma social @s.n.f. intento ad arrampicarsi su una di quelle strutture in gomma piuma realizzate per il divertimento dei bambini, l'uomo lascia un'importante riflessione ai suoi seguaci: "Quando vi capita di uscire con un papà single non è una vostra responsabilità comportarvi come foste la mamma" ha iniziato cercando di mettere in luce una delle difficoltà che come papà single riscontra più spesso. È complesso infatti per il nuovo partner che si introduce in un contesto familiare dai difficili equilibri e ha a che fare con un bimbo che sta affrontando la separazione, capire come comportarsi e gestire il rapporto con il nucleo familiare. "La verità è che il tuo ruolo deve essere quello di far vedere a mio figlio che il suo papà è felice e rispettato e insegnargli cosa significa vivere una relazione d'amore sana", con queste parole l'uomo ha cercato di sollevare chi inizia a frequentare genitori divorziati da ruoli che implicitamente si addossa, tra cui quello di sostituirsi a una madre che il bambino ha già o di farsi fermare da eventuali sofferenze del bimbo.

I commenti degli utenti

Il messaggio che l'uomo cerca di trasmettere è molto bello, ma come hanno testimoniato i tanti commenti sotto al video virale, le situazioni familiari sono complesse e delicatissime, le une diverse dalle altre e per tanto il consiglio per qualcuno è risultato sgradito. "Nel mio caso mi trovo con il mio compagno a crescere le sue figlie e a fare le veci di una madre biologia sempre assente" ha scritto una donna.

Un papà single ha confessato di essere molto sfiduciato e terrorizzato all'idea di vivere una delusione i cui effetti possano ricadere anche su suo figlio. "Ho imparato a non fare affidamento su una partner per la mia felicità e quella di mio figlio, cerco solo di esserci per lui e di farmi vedere al meglio possibile" ha detto un papà, mentre una mamma ha confermato le parole del video dicendo che a lei interessa solo che il partner che l'accompagnerà anche nella crescita dei suoi figli sia amorevole e affettuoso con tutti.

Il parere degli esperti

Dorcy Pruter, esperto di genitorialità, ha spiegato alle pagine di Newsweek che la chiave per riuscire a vivere serenamente la relazione con un partner che ha già dei figli è riconoscere e stabilire insieme dei limiti: "Bisogna capire che il proprio ruolo non è quello di sostituire un ruolo genitoriale ma supportare il proprio partner nella creazione di nuove dinamiche positive per la famiglia allargata".

Per il partner che è già genitore è importante non dimenticare di dedicare del tempo esclusivo al proprio bambino e al nuovo compagno o alla nuova compagna: "In questo modo il bimbo capirà che il nuovo compagno di mamma o la nuova compagna di papà sono ‘genitori bonus' ossia persone che li amano senza chiedere nulla in cambio e senza pretese di essere riconosciuti davvero come loro genitori".