La lezione di un papà virale su TikTok: "Fare i genitori non è una gara a chi fa più punti" La community dei social si era molto sorpresa quando Christopher, un papà texano, si era mostrato intento a preparare la colazione e i vestiti per le sue due figlie mentre la moglie continuava a dormire. Per l'uomo però non c'è nulla di strano, ma una semplice suddivisione dei compiti: "Lei lavora di notte e io finisco di lavorare tardi. Così ci compensiamo".

Un papà texano, Christopher Giglio, è diventato con sua grande sorpresa il beniamino dei social per una decisione che mai avrebbe pensato potesse destare tanti scalpore. Da quando le sue due figlie sono venute al mondo, infatti, Christopher dedica la propria mattinata alla cura delle piccole, preparando loro la colazione mentre la moglie, Breanna, resta a letto a dormire.

Vedere un padre darsi tanta premura mentre la moglie continua a riposare ha suscitato l'entusiasmo del Web, colpito e affascinato da tanta dedizione. Christopher ha però rispedito al mittente la pioggia di elogi ricevuti, accendendo un dibattito sul ruolo dei genitori e l'equilibrio nelle responsabilità familiari: "É semplicemente il nostro modo di fare i genitori".

Un accordo nato senza sforzi

Ben lungi dal sentirsi un eroe o, peggio ancora, un "mammo", Christopher ha spiegato al sito di Newsweek come questa particolare routine nasca semplicemente dalla volontà di far combaciare le esigenze di entrambi i membri della coppia.

Durante i primi mesi di vita delle loro figlie, infatti, Breanna ha sempre lavorato come infermiera su turni notturni, abituandosi a orari serali, mentre lui è sempre stato un mattiniero. Questo ha portato alla naturale decisione di far sì che fosse Christopher ad occuparsi delle bimbe nelle prime ore della giornata. "Per me svegliarmi presto richiede poco sforzo, ma per Bre guadagnare qualche ora di sonno fa una grande differenza" ha detto.

Il tempo mattutino con le figlie è così diventato un momento speciale per il quale Christopher non rinuncerebbe per nulla al mondo: anche quando torna tardi dal lavoro, il papà sa che al mattino potrà recuperare quel legame unico con le sue bambine.

"Non è una gara a chi fa più punti"

Nel suo video, Christopher ha respinto le critiche di chi, stupito per tanta operosità da parte di un papà, si chiedeva cosa facesse Bre per lui in cambio. "Non esiste un tabellone segnapunti nel matrimonio", ha spiegato l'uomo, sottolineando come la ricerca spasmodica di un perfetto bilanciamento tra le responsabilità può facilmente trasformarsi in un gioco tossico di confronti e insoddisfazioni.

Per Christopher, ciò che conta è soddisfare i bisogni reciproci come coppia e come famiglia, senza ossessionarsi con una distribuzione "matematica" dei compiti, dove moglie e marito si controllano a vicenda in attesa di rinfacciarsi qualche mancanza.

Un messaggio di supporto alle madri

Il video ha raccolto più di 700.000 visualizzazioni e oltre 100.000 commenti, molti dei quali lodano la coppia per aver trovato un accordo che funziona per entrambi. Alcuni utenti hanno definito Christopher un "esempio perfetto", mentre altri hanno apprezzato il suo approccio paritario e rispettoso, un atteggiamento che purtroppo fa ancora notizia in una una società dove la maggior parte dei carichi di cura in famiglia continua a pesare sulle spalle delle donne.

Christopher ha fatto sapere di essere felice della risposta positiva e ha notato che molte donne si sono sentite incoraggiate dal suo messaggio: "Sembra che tante donne si sentano in colpa per aver bisogno di aiuto. Questo video le ha validate, ricordando loro che non c'è nulla di sbagliato nel chiedere sostegno" ha affermato.