Mamma inizia a lavorare troppo presto: l’idea del marito per permetterle di dare il buongiorno alla figlia

La conciliazione tra lavoro e famiglia è una delle grandi sfide dei genitori moderni, soprattutto se la professione intrapresa prevede turni e orari poco compatibili con i ritmi dei bambini.

È il caso di Nicole DeCirce, una giovane mamma del Connecticut che tutti giorni deve timbrare il cartellino in ospedale alle 6:45 del mattino per cominciare il suo lavoro di infermiera. Una situazione che le impedirebbe di poter stare con la figlia al momento del risveglio, se non fosse per il costante supporto del marito, che ogni mattina s'impegna a videochiamare la moglie per permetterle di salutare la sua piccola.

Il buongiorno via Facetime

Come al raccontato al sito di Newsweek, Nicole è molto contenta e orgogliosa del proprio lavoro e non ci rinuncerebbe per nulla al mondo. Le rinunce però sono tante e l'impossibilità di essere presente quando la figlioletta apre gli occhi le è sempre pesato molto, anche i suoi orari le permettono di recuperare il tempo perduto verso sera.

"Lavoro due turni da 8 ore e due turni da 10 ore, quindi questo significa che trascorro qualche ora con lei nel tardo pomeriggio o poco prima della sua routine della buonanotte, quando le leggo un libro o le faccio le coccole di fine giornata prima di andare a dormire" ha raccontato, ammettendo come il lato negativo del suo lavoro sia proprio il dover rinunciare ai momenti di inizio giornata con la figlia.

È qui però che entra in gioco il marito. Il papà infatti si occupa della routine mattutina della bambina, preparandole la colazione, vestendola e accompagnandola all'asilo.

Non solo: il marito si impegna anche a fare in modo che Nicole venga inclusa il più possibile nelle attività della figlia, inviandole foto e video per mostrarle come procede la giornata e, quando c'è abbastanza tempo, avviando una videochiamata per permettere a DeCirce di salutare la bambina e dirle "ti voglio bene".

Proprio una di queste chiamate via Facetime sono state oggetto di un video che la stessa Nicole ha condiviso su Tiktok, ottenendo in poche settimane oltre un milione di visualizzazioni.

Un esempio di collaborazione

Nicole ha pubblicamente dichiarato che non potrebbe vivere il suo sogno professionale senza il supporto di suo marito, che lavora in smart working e con un orario più flessibile, rendendo possibile il mantenimento dell'equilibrio familiare.

"Mio marito è il mio più grande sostenitore nell'essere una mamma che lavora" ha affermato.

Nel frattempo però, il video che le è valso un'inattesa fama social non è certo passato inosservato: un'azienda di abbigliamento statunitense ha ricnondiviso il contenuto definendola una "supermamma" e centinaia di commenti hanno espresso il loro sostegno alla coppia che s'impegna così tanto per non far mancare nulla alla propria figlia.