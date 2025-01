video suggerito

Mamma single scopre di essere diventata avvocato, la reazione dei figli è commovente: “Ce l’abbiamo fatta” Rhiannah Gordon è una mamma single americana che dopo aver abbandonato gli studi per crescere i suoi bambini li ha ripresi, superando anche l’esame per diventare avvocato. La reazione dei suoi bimbi è diventata virale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Credits_ TikTok di yougonloverhi

Rhiannah Gordon oggi ha 35 anni e due figli, che cresce da sola come mamma single. Interrotti gli studi per prendersi cura di loro, come racconta alle pagine di Today.com, venne convinta dalla sua terapista a non demordere e con impegno e dedizione seguire quel sogno che aveva fin da bambina: diventare un avvocato. “Ho provato a lungo forti sensi di colpa, ma vedere i miei figli gioire per i miei successi mi ha ripagata di tutto” ha detto lei.

La storia di Rihannah, giovane mamma single

Rihannah Gordon era molto giovane quando rimase incinta dei suoi due figli, Flinn e Rhiley, che oggi hanno 12 e 10 anni, per crescerli, dunque, mise da parte i suoi sogni di studentessa, cercando di essere una mamma sempre presente. Questo, però, non la rendeva felice fino in fondo, così ne parlò con la sua terapista che la invitò a riflettere su un concetto importante: “Mi disse che mi stavo concentrando solo su ciò che sarebbe potuto andare male, quando invece avrei potuto essere una mamma presente e una studentessa realizzata”. Quelle parole furono per Gordon il carburante necessario ad iscriversi ed essere ammessa alla facoltà di giurisprudenza. “Lavoravo dalle 9 alle 17, tornata a casa preparavo la cena, la mettevo in tavola e mentre i bimbi mangiavano andavo a studiare e rimanevo sui libri quasi tutta la notte” racconta la donna. Gordon rivela di essersi sentita in colpa per aver lasciato spesso i bimbi soli a tavola, dal momento che conosceva l’importanza di quella routine per loro, anche se i piccoli non le hanno mai fatto pesare le sue assenze.

“Ho fatto il possibile per mantenere la nostra vita quanto più simile a quella di sempre, li portavo agli allenamenti, li sostenevo dagli spalti durante le partite, solo il mio cervello era sempre sui libri” ha spiegato la donna a Today.com.

Il video virale dell’estrema gioia dei bambini

Sacrificio dopo sacrificio, schiacciata da un senso di colpa che non riusciva ad abbandonarla, Gordon è riuscita a finire l’università e si è dunque iscritta all’esame per l’abilitazione alla professione forense. La donna ha pubblicato su TikTok la reazione sua e dei suoi due figli nell’attendere e poi scoprire l’esito dell’esame.

Nel video la tensione è palpabile, la donna cerca il suo nome e il risultato dal pc, la figlia minore è in lacrime e la donna rivela nella didascalia, esserlo da almeno 30 minuti per l’ansia. Il silenzio fa da padrone, fino a che la donna inizia a dire “Oh mio Dio, oh mio Dio” i figli scoppiano in lacrime e l’abbracciano, fieri di lei e commossi dopo tutti gli sforzi fatti dalla donna per il suo successo. I tre si abbracciano e lei afferma “Ce l’abbiamo fatta”, riconoscendo ai piccoli le rinunce fatte da loro per supportare la mamma nel suo percorso.

Il video della mamma è diventato in breve virale sulla piattaforma e gli utenti non hanno potuto fare a meno di commentare la reazione commossa dei figli di Gordon. “Il sostegno dei tuoi bimbi mi ha commossa, perché sanno quanto hai lavorato duramente, sei stata un bell’esempio per loro. Sei una brava mamma” scrive una donna, un’altra le dice che il suo traguardo è un traguardo per tutte le mamme single che si giostrano tra la loro vita e la cura dei piccoli. In ultimo un utente ha riconosciuto anche l’impegno dei bambini: “L’investimento emotivo di tutti è proprio evidente in questa famiglia, tutti ti hanno aiutata a raggiungere il tuo traguardo e tutti gioiscono con te”.