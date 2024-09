video suggerito

6 famiglie su 10 riescono a trovare del tempo per stare insieme solo a cena, la ricerca Incastrare lavoro, scuola, allenamenti è difficilissimo e porta 6 famiglie su 10 a riuscire a godere di 25 minuti tutti insieme solo durante la cena. Una ricerca britannica lo ha confermato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Il 97% dei 1000 genitori a cui è stata posta la domanda: “Quando trascorrete del tempo insieme ai vostri figli” ha risposto: “la sera a cena”.

25 minuti di tempo, è questa la media di minuti che molti genitori riescono a trascorrere insieme ai loro bambini, nell’unico momento che hanno a disposizione per stare tutti insieme: 4 cene alla settimana, come riporta una ricerca britannica i cui risultati sono stati pubblicati su Mirror.

Il motivo dell'impossibilità di stare insieme se non a cena, per 6 famiglie su 10 è la difficoltà ad incastrare orari di lavoro, impegni scolastici dei ragazzi, attività sportive ed extra scolastiche di ogni tipo e diverso tempo che tutta la famiglia trascorre davanti agli schermi.

La cena: un momento per stare tutti insieme

Per il 97% dei genitori britannici, che hanno partecipato al sondaggio, trovarsi a cena, tutti con le gambe sotto al tavolo insieme è fondamentale per la propria vita.

Mamme e papà hanno infatti spiegato che al di fuori del momento del pasto serale, si sentono come ombre di passaggio nella vita dei figli, coinquilini che dormono sotto lo stesso tetto ma non si vedono mai. Tra i benefici di un pasto insieme i genitori inseriscono:

stringere un legame forte (65%)

riuscire a ridere di più insieme (26%)

la possibilità di stare insieme senza gli schermi (83%)

trascorrere insieme del tempo di qualità (77%)

I genitori dicono di riuscire, solo a tavola, a condividere le proprie vite con i figli e ad ascoltarli davvero, anche perché è l’unica situazione in cui a tutti i membri della famiglia nel quasi 90% dei casi, viene imposto di spegnere tablet, cellulari, tv. Il 59% dei genitori si apre davanti ai propri figli quando si trova davanti ad una pietanza fumante e il 46% di loro nota anche nei figli la capacità di discutere di questioni importanti soprattutto a cena.

Tra i temi ricorrenti, secondo l'indagine, a tavola vi sono la scuola, il lavoro, l’andamento della giornata, avvenimenti insoliti o divertenti che hanno caratterizzato la vita dei bambini.

A gennaio di quest’anno, la docente di psicologia Susanna Forwood, dell'Università Anglia Ruskin di Cambridge, aveva esposto i risultati di una sua ricerca proprio sui temi caldi a tavola in famiglia, spiegando che davanti al proprio piatto preferito gli adolescenti, generalmente in difficoltà nell’aprirsi davanti ai genitori, erano invece più invogliati a farlo.

“Se fate fatica a parlare con i vostri figli, programmate una cena durante la quale ai ragazzi verrà servito il loro piatto preferito, riusciranno a parlare con voi in maniera molto più libera davanti al loro comfort food” spiegava la dottoressa sulla piattaforma Talking Futures.

In ogni caso risulta molto importante riuscire, in una giornata piena di impegni, a trovare almeno una mezz’ora, tempo che secondo la ricerca della piattaforma Gousto genitori e figli trascorrono insieme a tavola, anche a costo di cambiare la routine della cena, spostandola prima, come fanno molti genitori per evitare che i loro figli facciano spuntini nel pomeriggio, o un pochino più tardi, in modo da aspettare anche chi torna dopo dal lavoro o dagli allenamenti.