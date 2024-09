“I miei bambini cenano alle 16”: mamme spiegano il trucco della cena anticipata su TikTok

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Alcune mamme su TikTok stanno iniziando a preparare la cena per i loro bambini sempre prima.

Qualcuno alle 16 ha già tutti i bimbi radunati, con le gambe sotto al tavolo pronti non per la merenda ma per cenare. Chi si spinge più in là con l'orario chiama la famiglia a rapporto per cena attorno alle 17.

Questa insolita routine della cena per i più piccoli ha due obiettivi, innanzitutto evitare che con snack e merendine rovinino il loro appetito facendo sì che non tocchino neanche il primo a cena, e in secondo luogo la possibilità di evitare di gettare interi pasti preparati nel cestino, contribuendo così ad evitare lo spreco alimentare.

I video delle cene anticipate su TikTok

Annie Connor su TikTok inizia il suo video, in cui mostra cosa ha cucinato per cena ai suoi bambini, dicendo che servirà loro il pasto alle 15.00. “I miei bimbi hanno sempre fame attorno alle tre, quindi ho pensato, perché non dare loro tutti i nutrienti della cena ora e qualche snack salutare dopo?”.

Mentre i piccoli giocano lei imposta il timer del forno e si occupa delle faccende domestiche per mostrare poi frutta e verdura che inserirà nella sua cena anticipata. I figli più grandi, che alle 15.00 non sono ancora tornati da scuola, ceneranno più tardi, insieme a lei alle 16.00. La mamma spiega che in questo modo i bambini andranno a dormire prima, lei avrà tempo per fare sport, occuparsi della casa e potersi addormentare presto.

Un’altra mamma si filma mentre mangia un abbondante piatto di spaghetti al pomodoro, chiedendo, sempre su TikTok, se ci sono altri genitori che come lei hanno deciso di dare da mangiare ai propri bimbi alle 16.25, poiché stanchi che questi inizino a reclamare per uno snack già nel primo pomeriggio.

Come impostare una routine della cena anticipata

Ovviamente non è possibile a tutte le famiglie impostare una routine che preveda una cena anticipata, perché è necessario essere a casa presto per poter dare da mangiare a tutti i bimbi nel pomeriggio. In ogni caso, oltre ai benefici le mamme che su TikTok raccontano la loro nuova routine spiegano come metterla in atto:

Mettere in tavola la cena quando i bambini iniziano a lamentare la fame nel pomeriggio

nel pomeriggio Non dare degli snack dopo pranzo che possano in qualche modo rovinare l’appetito dei bambini

che possano in qualche modo rovinare l’appetito dei bambini Preparare le varie pietanze per la cena al mattino o in pausa pranzo per evitare di ritrovarsi a doverla preparare in fretta di pomeriggio

Dare degli snack ai bambini, salutari, più tardi se hanno ancora fame dopo cena

ai bambini, salutari, più tardi se hanno ancora fame Se si dà la cena ai piccoli appena tornano da scuola, allora si può proporre loro di fare i compiti dopo aver mangiato

Impostare una routine serale anticipata: bagnetto alle ore 18 e orario della nanna anticipato, così da ritagliarsi un po’ di tempo per sé.

Le mamme che l’hanno messa in pratica assicurano che i piccoli poi non lamentano fame, evitano di rovinarsi l’appetito riempiendosi di snack nel pomeriggio. I genitori a loro volta non gettano grosse quantità di cibo e hanno più tempo per loro la sera, mentre i piccoli dormono.