video suggerito

La sfida di una mamma agli uomini della famiglia diventa virale: “Sapete tenere in braccio mia figlia?” Avery Stump, influencer e madre, ha messo alla prova gli uomini della sua famiglia sfidandoli a tenere in braccio la figlia reggendola sul fianco. Il risultato? Una serie di tentativi impacciati che hanno fatto il giro del web. Secondo un’esperta però, tanta goffaggine viene condivisa da molti uomini a causa della diversa struttura fisica rispetto a quella femminile. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È vero che gli uomini sono impacciati quando si tratta di prendere in braccio un bambino? Una giovane mamma americana trasferitasi a Dubai, Avery Stump, ha recentemente provato a mettere alla prova questo luogo comune, ma il tentativo di "riabilitazione" è naufragato in una divertente sequela di epic fail.

Mentre si trovava a in barca insieme ad alcuni amici e familiari, Stump ha infatti chiesto agli uomini della compagnia di prendere in braccio la sua bambina di sette mesi e di reggerla su un fianco, mantenendo un braccio libero. Questa posizione, tipica delle madri indaffarate, è però risultata molto ostica per tutti i partecipanti alla sfida che Stump ha poi provveduto a condividere su Instagram, facendo incetta di like e visualizzazioni: "Beh, per oggi basta ridacchiare" è la lapidaria didascalia scelta dalla donna per sottolineare i goffi tentativi dei suoi amici e parenti.

La sfida (poco) riuscita

Nel filmato, Stump ha prima mostrato come sorreggere la bambina, poi ha iniziato a passare la piccola agli uomini della compagnia. Tra questi, c'era anche il suo fidanzato Gustav, il futuro cognato Albert, il fratello Rhyees e diversi amici e familiari. Uno dopo l'altro, gli uomini hanno quindi provato a replicare la posizione, ma con scarso successo. Alcuni non sono proprio riusciti a trovare un equilibrio e uno degli amici ha perfino finito per far piangere la piccola.

Alla fine di ogni performance, Stump ha inserito nel montaggio del video un giudizio: la maggior parte ha ricevuto una netta bocciato, tranne due partecipanti, Thomas e Charlie, capaci di ottenere risultati passabili, per quanto sempre molto incerti.

Perché gli uomini faticano a tenere in braccio i bambini?

Ma è davvero solo questione di pratica o ci sono fattori fisiologici in gioco? Il sito Newsweek, che ha contattato Stump per commentare il suo video virale, ha chiesto un parere alla dottoressa Claire Shannon, chirurgo ortopedico pediatrico presso il Paley Orthopedic and Spine Institute.

Secondo l'esperta, non è tanto l'inesperienza con i bambini a provocare tanta goffaggine, quanto la conformazione del bacino maschile a giocare un ruolo determinante. Le donne, ha spiegato Shannon, solitamente hanno un bacino più largo e meno profondo, creando una sorta di "mensola naturale" che facilita il supporto del bambino su un fianco. Gli uomini, invece, spesso presentano un bacino più stretto e alto, che rende la posizione meno stabile senza un supporto aggiuntivo di braccia e addome.

Questo però non significa che gli uomini siano impossibilitati ad adottare la posizione sfoggiata da Stump. Shannon ha infatti ricordato che molti maschi possono eseguire quel particolare abbraccio, ma dipende dalla loro struttura fisica, dalla flessibilità e dalla forza del core. In generale, insomma, non si tratta di mancanza di impegno, ma piuttosto di una questione biomeccanica. Se il gesto risulta innaturale, è probabile che dipenda più dalla conformazione del corpo che da una scarsa attitudine.