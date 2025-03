Il mantra Om può davvero calmare il pianto dei bambini? La risposta delle esperte

video suggerito

Un video virale mostra un padre che calma il figlio con il suono OM, riaccendendo l'interesse per il potere di questo antico mantra. Studi suggeriscono effetti positivi sulle emozioni e sul sistema nervoso, mentre qualcuno ipotizza che il suono possa richiamare l'ambiente uterino, favorendo la calma nei neonati.

Un neonato in lacrime, un padre che chiude gli occhi e il suono profondo e vibrante dell'OM, il celebre mantra che accompagna la meditazione, rappresenta il suono primordiali dell'universo. In pochi istanti, il pianto si attenua e il bambino torna a dormire beato.

Questa è la scena catturato in un video virale che un padre –l'attore Siqueiros Bolado – ha recentemente condiviso su Instagram, mostrando l'insolito effetto che il suono mitico e rilassante sembra sortire sui più piccoli. Ma si tratta solo suggestione o esiste una spiegazione scientifica?

Un suono rilassante e profondo

Il suono OM ha una lunga storia nelle tradizioni dell’India antica, dove è considerato il mantra più potente e significativo, tanto che alcune filosofie lo ritengono il suono primordiale dell'universo. Presente nelle pratiche spirituali e nelle tecniche yoga, il suo utilizzo è associato a profondi effetti benefici sulla mente e sul corpo. Secondo qualcuno però, il suono potrebbe avere degli effetti benefici anche sui neonati, favorendo un senso di calma e sicurezza.

Come dimostrato dalle centinaia di commenti sotto al video postato da Bolado, la questione è però ancora oggetti di dibattito. C'è chi considera l'OM un toccasana per i nervi grazie alla sua bassa frequenza vibratoria, mentre altri ritengono che la sua efficacia derivi dal richiamo dell'ambiente uterino. Tuttavia dietro simili teorie potrebbe nascondersi un fondo di verità: studi recenti hanno infatti rilevato come il suono OM potrebbe effettivamente comportare dei benefici nella regolazione delle emozioni negative e nel mantenimento del benessere psicologico e cognitivo di coloro che lo praticano regolarmente. La vibrazione prodotta dall'OM potrebbe infatti avere un effetto rilassante sul cervello e sul sistema nervoso.

Perché il suono OM potrebbe calmare i neonati

Intervistata dal sito americano Parents, la pediatra Alison Mitzner sottolineato che, sebbene le ricerche sugli effetti specifici del suono OM sui neonati siano limitate, esistono prove a sostegno del fatto che suoni ritmici e costanti possano favorire il rilassamento. Secondo la specialista, il principio alla base dell’OM è simile a quello dei rumori bianchi e delle ninne nanne, che sono noti per la loro capacità di calmare i bambini.

Le frequenze basse dell’OM, poi, potrebbero effettivamente somigliare ai suoni percepiti dal feto nell’utero materno, notoriamente rilassanti per i neonati. Inoltre, il suono costante e ritmico avrebbe il vantaggio di mascherare i rumori ambientali, creando un’atmosfera più tranquilla, come fanno i dispositivi di rumore bianco. Tuttavia, la dottoressa Mitzner ha tenuto a precisare come ogni bambino sia diverso e che non esiste una formula valida per tutti. L'OM potrebbe pertanto essere un’opzione utile, ma non deve essere considerato un rimedio universale.

Il ruolo dell’energia dei genitori

Sul tema è intervenuta anche l’esperta di genitorialità Hannah Keeley, nota sui social per la sua capacità di calmare anche i neonati più agitati. Per Keeley però, l’efficacia dell’OM non deriverebbe solo dal suono o dalle vibrazioni, ma anche "dall’energia" del genitore che lo emette. Nulla di esoterico o metafisico però. Secondo l'esperta, infatti, il metodo funziona perché aiuta i genitori a rilassarsi, trasmettendo questo stato di calma al bambino. "Quando sei calmo, il bambino è calmo. Potresti anche usare il suono ‘shhhh' ripetutamente e funzionerebbe allo stesso modo".