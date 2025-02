video suggerito

L'Asmr riduce ansia e stress anche nei bambini? Il parere degli psicologi su suoni e video rilassanti I contenuti audio e video ASMR aiutano chi li ascolta a rilassarsi. Tra gli utenti ci possono essere anche i bambini, dal momento che secondo gli psicologi questi suoni ripetitivi hanno diversi benefici sulla loro psiche.

A cura di Sophia Crotti

Ticchettii, suoni e movimenti prodotti con le mani o con oggetti anti stress e sussurri, ecco cosa si intende quando si parla di suoni e video ASMR. YouTube e TikTok son invasi da video di questo genere, realizzati da chi promette rilassamento immediato e sonno profondo.

Questi audio, non adatti ai misofonici, possono invece permettere a chi apprezza i sussurri di prendere sonno in breve tempo. Questi contenuti sono adatti anche ai bambini, per garantire loro il necessario relax, secondo gli psicologi.

Cos'è l'ASMR: video e suoni rilassanti

La sigla ASMR sta per Autonomous Sensory Meridian Response, ossia risposta autonoma del meridiano sensoriale, fu inventata nel 2010 sa Jennifer Allen, incuriosita dalla capacità del suo corpo di provare brividi lungo il collo e rilassarsi, all'ascolto di alcuni suoni come quello del phon o della pioggia che picchietta sulla mansarda. Online esistono video di artisti che con metodologie diverse si applicano per rilassare coloro che guardano o ascoltano i loro contenuti:

alcuni sussurrano o eseguono suoni rilassanti e ripetitivi con la bocca

o eseguono suoni rilassanti e ripetitivi con la bocca altri usano le mani , dando vita a movimenti sempre identici e ipnotici

, dando vita a movimenti sempre identici e ipnotici alcuni usano oggetti in grado di emettere suoni rilassanti , come un pennello trascinato sul microfono

, come un pennello trascinato sul microfono alcuni artisti danno vita a storie rilassanti, dove il protagonista è proprio chi sta al di là dello schermo che diventa paziente o cliente di una realtà volta a prendersi cura di lui.

I benefici dell'ASMR per i più piccoli

L'ASMR, secondo gli psicologi, che hanno espresso il loro parere alle pagine di Parents, può essere utile anche al rilassamento dei bambini, purché non vengano mai lasciati da soli nella fruizione di video o suoni rilassanti, proposti dal web. Tra i benefici elencati dagli esperti vi sono:

Relax garantito anche per i bambini più stressati: "Il cervello dei piccoli viene calmato dalla ripetitività, anche nel caso di gesti e suoni, come se il sistema nervoso ricevesse una carezza" spiega la psicologa infantile Caitlin Slavens.

"Il cervello dei piccoli viene calmato dalla ripetitività, anche nel caso di gesti e suoni, come se il sistema nervoso ricevesse una carezza" spiega la psicologa infantile Caitlin Slavens. Permette ai bambini di imparare ad autoregolare le emozioni: la psicologa Sharon Adusei afferma che se quando il genitore è stressato illustra al bimbo tra le opzioni quella dell'Asmr, il piccolo imparerà ad utilizzare anche questa opzione per gestire le sue emozioni.

la psicologa Sharon Adusei afferma che se quando il genitore è stressato illustra al bimbo tra le opzioni quella dell'Asmr, il piccolo imparerà ad utilizzare anche questa opzione per gestire le sue emozioni. Migliora la concentrazione dei bimbi: non solo per addormentarsi ma anche per fare i compiti, avere alcuni suoni ASMR in sottofondo aiuta i più piccoli a rimanere concentrati sull'obiettivo.

non solo per addormentarsi ma anche per fare i compiti, avere alcuni suoni ASMR in sottofondo aiuta i più piccoli a rimanere sull'obiettivo. Permette ai piccoli di addormentarsi in fretta: proprio come un orsetto o i rumori bianchi l'ASMR è una forma di auto-consolazione che può permettere ai bambini di rilassare la propria mente e il battito cardiaco, quando si sentono troppo stimolati per addormentarsi.

I rischi dell'ASMR per i più piccoli

La psicologa Sharon Adusei ha spiegato alle pagine di Parents che i contenuti ASMR, come tutti i contenuti online non devono mai essere lasciati completamente accessibili ai bimbi da soli. "Ascoltate insieme questi video rilassanti e parlate di cosa vi piace di più tra storie, suoni e movimenti delle mani" ha spiegato la psicologa. Inoltre secondo la psicologa è bene che i piccoli non ne abusino, il rischio è che non imparino mai ad adattarsi e non facciano che cercare questi contenuti ogni volta che si sentiranno agitati.