"Fate attenzione ai rumori bianchi per far dormire i neonati": il consiglio dell'esperta ai genitori Molti genitori fanno ascoltare ai propri bambini rumori bianchi per farli addormentare, la dottoressa April Benasich, esperta del sonno, ne ha però evidenziato i potenziali rischi.

A cura di Sophia Crotti

Molti bambini faticano a prendere sonno, specialmente se sperimentano per la prima volta i riposini da soli nella loro cameretta, per tanto, come ha svelato un sondaggio svolto dalla piattaforma “The Sleep doctor” circa il 45% dei genitori fa ascoltare ai piccoli i rumori bianchi.

La dottoressa April Benasich, esperta mondiale del sonno presso la Rutgers University, ha spiegato però al Daily Mail perché sarebbe meglio evitare questa pratica con i neonati.

I rumori bianchi pericolosi per lo sviluppo del linguaggio

Con "rumori bianchi" si intendono suoni di intensità sempre uguale, che vengono percepiti come un sibilo, continuo ed indistinto.

“Sul web spesso ci sono video che consigliano ai genitori di rilassare i propri bebé facendo ascoltare loro dei rumori bianchi, che essendo rumori ripetitivi e costanti dovrebbero aiutare il cervello del neonato a concentrarsi meno su quei rumori improvvisi che potrebbero svegliarlo” ha spiegato la dottoressa Benasich.

L’esperta del sonno, però, spiega che questi suoni potrebbero compromettere le capacità linguistiche dei bambini così piccoli.

“Il problema di questo tipo di rumore è proprio il suo essere costante e monotono, per queste caratteristiche finisce per interferire con la mappatura acustica dei neonati”. Secondo la dottoressa dunque, il cervello dei neonati, attraverso l’udito, interpreta i suoni che lo circondano, finendo per ricordare quelli che si ripetono, che percepisce essere importanti per la sua lingua. Poter elaborare suoni sempre diversi aiuta il cervello dei bambini a creare sempre più connessioni cerebrali. “Un neonato dorme anche per 18 ore consecutive al giorno, far ascoltare a lui rumori bianchi per tutto quel tempo, impedisce al loro cervello di evolversi e adattarsi formando sempre nuovi neuroni” .

Questo perché l’essere monotono dei rumori bianchi, secondo la dottoressa, passerebbe al neonato il messaggio che non sta accadendo nulla e non c’è motivo dunque di immagazzinare informazioni necessarie al suo sviluppo.

La dottoressa dice di essersi spaventata, infatti, quando accedendo sulle sue piattaforme social ha capito che molti influencer e genitori online sponsorizzavano l’utilizzo di rumori bianchi per dormire: “Vi assicuro che, per quanto snervante, è meglio far sentire ai vostri figli “Stella, stellina" per tutta la notte”.

In ultimo la dottoressa ha spiegato che è molto importante non assecondare i consigli che arrivano dalla rete, a meno che non vi siano degli esperti a confermarli: "So che è difficile cambiare le proprie abitudini, soprattutto se i danni che arrecano ai bambini sono invisibili, per questo ho deciso di spiegare la pericolosità dei rumori bianchi per i neonati" ha concluso la dottoressa.