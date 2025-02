video suggerito

Una maratoneta si allena con la figlia, la reazione della bimba è virale: “Mamma come fai? Correre è terribile” La figlia di Kimberly Clark ha sperimentato la gioia e i dolori della corsa, volendo accompagnare la mamma maratoneta durante un allenamento. La divertente reazione della piccola è diventata virale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo Instagram di @trackclubbabe

Kimberly Clark è una maratoneta che corre ovunque nel mondo e dedica molto tempo alla preparazione delle sue gare, allenandosi con costanza e togliendo a volte del tempo alla famiglia per farlo. A bordo pista, da 3 anni a questa parte, c'è la sua bambina a fare il tifo per lei, la piccola Mercy. L'emozione della donna è stata tantissima quando la sua piccola l'ha guardata negli occhi e le ha detto: "Mamma mi fai provare a correre con te", non altrettanto poetica, però, è stata la reazione della bimba, dopo pochi metri di corsa sulla pista di atletica della città.

La reazione virale della bimba durante la corsa

Kimberly Clark è una donna che ama correre come poche cose al mondo, ed è scoppiata di gioia quando la sua bimba le ha chiesto a soli 3 anni, di poter correre, almeno per un allenamento, a fianco a lei. La bambina, però, ripresa dalla mamma mentre, con un pile rosa e un paio di scarpe da ginnastica, corre sulla pista blu del campo di atletica, si è presto pentita della scelta fatta. Ad aver davvero sorpreso i follower di Clark è stato il modo di verbalizzare la fatica della bambina. "Mamma, ma come fai? Correre è come soffrire" dice la bimba con il fiatone, mentre la donna le chiede se però questa fatica la rende felice. "Mamma sono felice ma sto anche soffrendo" la piccola così si ferma per esasperare il respiro corto che la corsa le ha provocato, mentre la donna le risponde che si tratta oltre che della fatica di un mix di emozioni che si presentano tutte insieme.

Allora la bimba da il meglio di sé dicendo: "Mamma devo dirti che queste emozioni non mi piacciono affatto, o meglio credo non piacciano al mio cuore".

A questo punto la donna le mette una mano sul petto e le conferma che i suoi battiti sono accelerati, dandole poi una meravigliosa lezione: "Sai Mercy, ogni volta che sentirai il tuo cuore battere così forte non dovrai avere paura, perché il tuo corpo ti starà solo dicendo che sei viva". La bimba commossa allora riprende a correre gridando sulla pista alla sua mamma che si sente viva.

La lezione di vita per la bimba

Il video che Kimberly Clark ha postato su Instagram è solo una parte delle continue lezioni di vita che avere un genitore dedito allo sport può lasciare ai bambini. "Sia io che il mio compagno siamo maratoneti e cerchiamo di trasmettere alla nostra bambina l'importanza dello sport, infatti mi ha stupita sentirla parlare di sofferenza". L'atleta ha infatti spiegato a Today.com che ha sempre e solo cercato di insegnare a sua figlia l'importanza di allenarsi duramente e impegnarsi per ottenere grandi risultati, cercando però di nasconderle la fatica sottesa. "Mercy, però, è intelligente e ha capito subito che lo sforzo richiede fatica, io invece ho pensato che avrei fatto meglio a parlargliene subito perché quel batticuore non la spaventasse" ha detto la mamma a Today.com.

In un altro video sul profilo della maratoneta si vede la piccola Mercy triste prima di uscire con i suoi genitori per un escursione nella natura, tornare a casa riempita di gioia dall'esperienza. "Nostra figlia conosce la bellezza dello sport e siamo fieri di avergliela trasmessa" conclude la mamma a Today.com.