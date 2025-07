“Mio figlio si rilassa con i rumori da officina”: il video postato da una madre diventa virale

Per calmare il figlio di sei mesi in preda ai dolori da dentizione, una mamma del Kentucky ha scoperto un rimedio insolito: il rumore delle officine meccaniche. Il suono, simile al rumore bianco usato per far addormentare i neonati, ha funzionato all’istante. Il video dell’esperimento è diventato virale su TikTok.

Hannah Plunkett, giovane madre del Kentucky stava vivendo una delle sfide più comuni – e più estenuanti – per chi ha un neonato: affrontare i primi fastidi della dentizione. Suo figlio Oliver, di appena sei mesi, era particolarmente agitato e difficile da consolare. "Quando iniziano a spuntare i dentini, ci sono giornate davvero difficili", ha raccontato la giovane madre, che aveva provato di tutto per calmarlo.

Dopo dieci ore di pianti ininterrotti, Hannah ha deciso di tentare una strada fuori dall’ordinario. Ricordandosi che Oliver era sempre sereno quando passava il tempo con la nonna, che lavora alla reception dell’officina di famiglia, la madre ha pensato che, forse, quei suoni metallici e costanti tipici delle riparazioni meccaniche avrebbero potuto agire come una sorta di rumore bianco e favorire il sonno del bambino.

Credits: TikTok/@hannplunkett

Hannah ha così cercato su YouTube un video di rumori di officina e, con sua grande sorpresa, l'effetto è stato immediato: Oliver, agitato da ore, si è calmato all’istante, come mostrato in un video pubblicato su TikTok. Nel filmato, il piccolo è seduto in un’altalena per neonati, visibilmente rilassato mentre in sottofondo si sentono i rumori metallici delle riparazioni. "Ha smesso subito di essere agitato" ha raccontato la mamma.

Il potere del rumore bianco

Il principio alla base di questo piccolo miracolo non è del tutto nuovo. Il cosiddetto "rumore bianco" – un suono costante e dalle frequenze rilassanti, come quello dell'asciugacapelli, della pioggia o di un ventilatore – è spesso consigliato per aiutare i neonati a dormire, anche se secondo alcuni studi l'abuso di queste sonorità potrebbe causare qualche problema nello sviluppo del linguaggio dei più piccoli.

Ad ogni modo, il video di Hannah ha superato gli 11 milioni di visualizzazioni, trasformando un momento di crisi familiare in un piccolo caso virale. "Di solito pubblico per divertimento", ha spiegato, "non pensavo avrebbe avuto tutto questo successo". Anche se al momento non ha più dovuto ricorrere al rumore dell’officina, non esclude di usare di nuovo questo metodo nei momenti più difficili. Un’idea semplice, nata dall’osservazione e dall’amore, che dimostra ancora una volta quanto ogni bambino sia unico – e quanto anche il suono di una chiave inglese possa fare miracoli.