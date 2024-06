video suggerito

Il dilemma di due papà diventa virale: “le figlie vanno accompagnate nel bagno degli uomini o delle donne?” Due fratelli hanno posto la domanda sul Web e i commenti si sono divisi tra chi preferisce rispettare il genere del genitore e chi quello della figlia che deve usare il bagno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Due papà americani sono recentemente diventati virali grazie ad un dubbio che da decenni affligge molti padri con figlie femmine: quando la piccola deve andare in bagno, bisogna accompagnarla nella toilette degli uomini, come il papà, o in quella delle donne, come la bimba?

A rinnovare il dibattito sono stati Andrew Loffa, in arte DJ Drewski e Michael Colletti, di professione poliziotto. I due fratelli stavano trascorrendo una giornata al parco divertimenti di Disney World quando le due figlie, entrambe di due anni, hanno annunciato il proprio bisogno di fare la pipì.

Andrew e Micheal si sono dunque messi alla ricerca del bagno, ma mentre il DJ si stava dirigendo verso la toilette degli uomini, Micheal era in cerca del bagno riservato alle signore.

"Pensavo stesse scherzando" ha raccontato Andrew che subito dopo questo siparietto ha voluto postare un video su TikTok per condividere il dilemma con i suoi follower.

"Non sappiamo quale sia la cosa giusta da fare" ha spiegato con tono divertito. "Io non mi sento a mio agio ad entrare nella toilette delle donne".

"Io lo preferisco perché è più pulito" ha replicato Micheal.

Come ampiamente prevedibile, il video ha subito riscosso un grande successo e moltissimi commentatori si sono schierati da entrambe le fazioni. E per una volta, il dialogo è sembrato molto aperto a qualsiasi punto di vista.

"Mio papà mi portava nel bagno degli uomini e mi faceva tenere gli occhi chiusi finché non eravamo dentro al gabinetto! Non è mai stato un problema per me o mia mamma" racconta una ragazza.

Un'altra commentatrice ha invece riportato un'esperienza meno piacevole: "Ricordo che da bambina mi sentivo davvero strana, imbarazzata e a disagio andando negli uomini con mio padre, anche se sapevo di essere al sicuro".

"Come donna, se un uomo bussa alla porta, la apre delicatamente di pochi centimetri e dice ‘Ehi, sono il papà di una bambina, posso portarla dentro?' la maggior parte di noi preferirebbe che tua figlia si sentisse a suo agio" replica un'utente.

"Il genere del genitore determina il bagno" recita infine un commento che ha molto colpito papà Andrew.

"Personalmente la penso esattamente così, anche se non penso sia un grosso problema" ha spiegato il DJ in una video-risposta. "Dall'esperienza di mio fratello Micheal ho capito che per il 99% delle donne è assolutamente ok entrare nel loro bagno con una bambina. Io però preferisco continuare a usare quello del mio genere".