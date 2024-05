video suggerito

Insegnare l'uso dei bagni pubblici con un gioco: il trucchetto di una mamma americana diventa virale Una madre creativa ha trasformato una piccola lezione di vita in un gioco diventato subito virale sui social: "Non potevo insegnargli l'uso dell'orinatoio in un bagno vero, così ho pensato ad un'attività divertente"

La buona educazione passa soprattutto dai piccoli gesti e anche un'azione apparentemente naturale come l'utilizzo di un bagno pubblico richiede alcuni importanti accorgimenti. Per questo motivo Lindsey BenGer, insegnante di scuola elementare e mamma social, ha ideato un metodo creativo per insegnare al proprio figlio come utilizzare un orinatoio in tutta sicurezza e nel rispetto dello spazio personale altrui.

Il gioco, poi postato dalla stessa Lindsey su Instagram, consisteva semplicemente in una fotografia e qualche ritaglio di carta. Sull'immagine che ritraeva una fila di orinatoi il piccolo doveva segnare quali posti potevano essere usati e quali no in base alla posizione delle persone già presenti nel bagno. Gli altri utilizzatori del bagno erano rappresentati da alcune sagome di carta che la donna collocava ogni volta in una postazione differente.

Per indicare gli orinatoi che si potevano usare il bimbo poteva applicare il ritaglio di una spunta verde, mentre le crocette rosse servivano per segnalare le postazioni troppo vicine (e quindi inutilizzabili) alle altre persone.

"Mio figlio ha fatto molte domande sull'essere rispettosi in un bagno pubblico e così abbiamo parlato insieme di tutte quelle ‘regole non dette' " ha spiegato Lindsay nella didascalia del video pubblicato su Instagram.

"Molte domande erano sull'uso degli orinatoi e dal momento che non posso insegnarglielo in un bagno vero, ho messo insieme una semplice attività per aiutarlo a capire meglio".

Grazie a questo semplice ma ingegnoso giochino il piccolo ha così potuto fare propria una norma di comportamento che, benché spesso venga data quasi per scontata, necessita di una diretta esperienza per essere acquisita, come del resto molte delle convenzioni sociali che regolano la nostra quotidianità.

"Ho insegnato a mio figlio che se resta solo un orinatoio può usarlo, ma deve essere sicuro di rispettare lo spazio personale altrui e guardare dritto davanti a sé, senza fissare" ha aggiunto Lindsay, la quale ha poi sottolineato l'importanza di spiegare ai figli come contesti diversi possano richiedere comportamenti differenti.

Se ad esempio ci si dovesse trovare in bagno con un amico o un compagno di classe con cui si ha molta confidenza, potrebbe non esserci bisogno di allontanarsi troppo, a patto d'essere certi di non mettere a disagio nessuno.

Il video ha riscosso un grande successo tra i follower di Linsday, la quale gestisce insieme alla sorella Kristin una pagina dedicata a giochi didattici e consigli educativi per i genitori.

"Le persone non si rendono conto che questo è un comportamento che si apprende. Forse non viene insegnato direttamente, ma si impara o perché si desidera uno spazio personale, o grazie ad una figura maschile nella vostra vita, o perché qualcuno ti ha urlato contro" ha commentato un utente favorevolmente colpito dall'idea.

"Possiamo fare un applauso alla mamma per aver adottato un approccio divertente nell'insegnare certe cose a suo figlio?" scrive un altro, che però non sembra pienamente convinto dell'utilità della trovata. "Diciamocelo, a me nessuno ha dovuto insegnare queste regole non scritte. È semplicemente una bella attività con suo figlio. Sembra che si stia divertendo".