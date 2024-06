video suggerito

Il trucco della mamma per far lavare i denti alla figlia: “Le chiedo prima di lavare i miei” La mamma influencer Madison Barbosa ha ribaltato i ruoli per assicurarsi che i suoi figli vadano a nanna con i denti puliti: “I bambini adorano avere il controllo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Per un genitore ogni piccolo traguardo è una vittoria, la mamma social Madison Barbosa ha trovato un metodo straordinariamente semplice e ingegnoso per affrontare una delle sfide quotidiane più comuni: far lavare i denti ai bambini.

La trentenne americana di origini portoghese e madre di due figli ha infatti condiviso su TikTok un trucco decisamente originale ma che, assicura Madison, funziona davvero e trasforma uno dei momenti più odiati dai bimbi in un gioco divertente: lasciare che sia la bambina a lavare i denti della mamma!

"Ho combattuto una vita, mattina e sera, per far lavare i denti ai miei bambini, quando quello che dovevo fare era semplicemente dare lo spazzolino a mia figlia e lasciare che fosse lei a lavare i miei denti" esordisce con tono ironicamente esasperato.

Come molti genitori infatti, anche Madison ha dovuto subire i capricci dei figli che pur di non farsi infilare lo spazzolino in bocca si dimenano, scalciano, urlano e mordono. "É come cavalcare uno struzzo o fare wrestling con un coccodrillo".

Così, dopo l'ennesima scenata, Madison spiega che ha provato a cambiare radicalmente approccio, provando a ribaltare i ruoli e e dando il controllo alla bambina.

"Ho pensato, perché non lascio che lo faccia a me? E poi magari mi lascerà fare lo stesso con lei. Ha funzionato."

Come spiegato dalla donna, i piccoli adorano essere i protagonisti della situazione ed entrare in quella che Barbosa chiama la fase "posso farlo per conto mio", ossia quel naturale desiderio di ottenere maggiore autonomia che è tipico di ogni bambino in crescita.

"Anche se i bambini potrebbero non fare il miglior lavoro sui vostri denti – dovrete comunque rilavarveli da soli – il risultato finale è comunque più che positivo, perché poi vi permetteranno di pulire i loro" chiosa la mamma influencer che su TikTok vanta un seguito di più di 60mila follower.

L'idea è infatti piaciuta tantissimo alla sua fanbase e sotto il post si sono affollati tanti altri commenti che hanno raccontato le idee alternative usate da mamme e papà per convincere i loro piccoli a curare la propria igiene orale.

"Noi cantiamo una canzone insieme per tutta la durata del lavaggio" ha raccontato un'utente riproponendo un grande classico dei genitori. "I miei bimbi fanno una gara ogni sera. Chi ha i denti più bianchi vince" è invece la strategia di un altro papà.

C'è però anche chi ha provato il trick di Madison e, pur prendendola con un sorriso, ha scelto di tentare altre strade: "L'ho provato. Mia figlia mi ha immediatamente ficcato lo spazzolino dritto in gola. Mai più!"