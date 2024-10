video suggerito

Bambini schizzinosi: il trucco dell’esperta per invogliarli a provare nuovi sapori La dottoressa social “Doctor Mel” (un medico vero nella vita reale) ha recentemente condiviso su TikTok un consiglio per vincere le difficoltà dei più piccoli a provare cibi nuovi. Il segreto? Un approccio decisamente giocoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Far mangiare ai bambini una dieta varia, sana e bilanciata non è mai un compito facile. Dolciumi e cibi ultra-processati sono infatti alternative ben più golose rispetto alla a frutta e verdura, che invece dovrebbero rappresentare la base di ogni regime alimentare equilibrato, soprattutto durante la crescita.

Per non parlare del fatto che – come recentemente dimostrato da uno studio britannico – molti bambini sembrano proprio essere schizzinosi per natura, visto che le cause della loro selettività alimentare sembra risiedere nei loro stessi geni. Per fortuna però, non è solo il DNA a forgiare le preferenze degli individui: anche l'abitudine e l'approccio a nuovi sapori possono aiutare un bimbo ad allargare i propri orizzonti gastronomici.

Per questo motivo, un medico molto attivo sui social – dove è conosciuta come "Doctor Mel" – ha condiviso su TikTok un consiglio molto particolare che potrebbe aiutare i genitori a migliorare l'alimentazione dei loro figli.

La difficoltà di far accettare cibi sani

Nel video, ripreso anche dal quotidiano The Mirror, la dottoressa britannica ha sottolineato come la pubblicità e l'agguerritissimo mercato dei distributori di alimenti industriali molto lavorati (i quali hanno tutto l'interesse a sviluppare una specie di dipendenza nei confronti dei loro prodotti), oggigiorno rendano molto difficile per i bambini apprezzare i cibi più sani.

Secondo il medico, infatti, una volta che i piccoli si sono abituati al gusto di simili alimenti, è molto complicato fargli accettare cibi meno gustosi (almeno per il palato "acerbo" di un bimbo) ma ben più nutrienti.

Un approccio creativo al cibo

Per aggirare questo enorme ostacolo, "Doctor Mel" ha dunque condiviso con le centinaia di genitori che la seguono un suggerimento interessante: incoraggiare i bambini a esplorare il cibo in modo creativo.

Spesso, ha spiegato, la riluttanza dei più piccoli a mangiare frutta e verdura è legata al fatto che spesso e volentieri si tratta di alimenti nuovi e sconosciuti.

Per far superare questa barriera, una volta ha quindi deciso di provare con suo figlio un metodo che solleticasse la sua curiosità, proponendogli di manipolare un peperone – ingrediente spesso odiato dai bimbi – senza però obbligarlo a mangiarlo.

La dottoressa ha poi dato al figlioletto un tagliere e un coltello arrotondato, lasciandolo che giocasse e vivesse un'esperienza nuova insieme a quell'alimento.

Il risultati stupefacente

Grazie a questo semplice espediente, il bambino ha passato più di un'ora a tagliare i peperoni in piccoli pezzi e, infine, ha chiesto di cucinarli per poterli assaggiare. Da quel momento, il bambino iniziato a vedere i peperoni in modo positivo.

"Sebbene non ne mangi ancora in grandi quantità, li accetta volentieri quando li trova nel piatto, considerandoli parte della sua dieta" ha spiegato la dottoressa.

Le reazioni del pubblico

Il video di "Doctor Mel" ha ricevuto centinaia di like e commenti, con molti genitori che hanno mostrato un grande entusiasimo per l'originale strategia adottata per far mangiare più verdure al figlio.

Alcuni hanno anche suggerito metodi e esperienze alternative, come nascondere le verdure finemente tritate nelle salse per la pasta, mentre altri hanno evidenziato come coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti possa aiutarli ad apprezzare di più ciò che mangiano.