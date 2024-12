L’ingegnosa idea di una mamma per far mangiare al figlio le verdure: “Non è mai stato così affamato in vita sua”

video suggerito

Far mangiare i bambini piccoli può essere una sfida per molti genitori, ma una mamma americana sembra aver trovato un trucco creativo per far mangiare al suo bimbo anche gli alimenti meno appetibili. Megan Thompson, trentunenne di Kansas City, è infatti diventata virale su TikTok grazie al bonario "inganno" con cui ha camuffato un piatto a base di verdure in un goloso snack natalizio.

Un'idea fuori dagli schemi

Thompson ha raccontato che il suo bimbo era solito rifiutare sistematicamente i cibi che gli venivano serviti nei piatti, anche quelli più appetitosi preparati con cura. Frustrata ma determinata ad averla vinta, la determinata mamma ha quindi deciso di provare qualcosa di nuovo.

Dopo aver acquistato dei contenitori di plastica a forma di bastoncini di zucchero natalizi, Thompson ha pensato bene di riempirli con alcuni edamame – i fagioli di soia asiatici, molto ricchi di proteine – e spacciarli per deliziose caramelle.

"È stato un modo per rendere le verdure più interessanti, e ha funzionato!" ha dichiarato Megan al sito di Newsweek. Nel video diventato virale, infatti, il piccolo sgranocchia felice i suoi fagioli di edamame dalla confezione riutilizzata, mentre Megan ironizza con una didascalia trionfante: "Non è mai stato così affamato in vita sua!".

Il segreto del successo: essere ottimi pubblicitari

Dopo l'inaspettato successo social, Thompson, che è mamma di tre bambini, ha condiviso la sua filosofia su come affrontare i pasti con i più piccoli: "Con i bambini, il trucco è fare un po' di pubblicità". Anche gli alimenti meno amati, come frutta o verdura dal sapore (e odore) non particolarmente invitante, possono infatti diventare più attraenti se presentati o raccontati con un po' di fantasia: basta un piccolo tocco di creatività per trasformare un rifiuto in entusiasmo.

Il video di Megan ha accumulato oltre 1,4 milioni di visualizzazioni e più di 1.000 commenti, diventando uno spazio virtuale dove i genitori hanno commentato con aneddoti simili, condividendo stratagemmi come cambiare il nome agli alimenti o presentare i pasti in modo insolito. Un utente ha scritto: "Mio figlio odia la zuppa di pomodoro, ma adora la ‘zuppa di ketchup'. Così ne mangia due ciotole!". Il messaggio è chiaro: non servono soluzioni complicate, basta guardare le cose con occhi nuovi per convincere anche i bimbi più schizzinosi a provare cibi nuovi.