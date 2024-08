video suggerito

Una madre ha installato un buffet per insalate nella sua cucina: "Così i miei figli mangiano più sano" La donna americana voleva migliorare le abitudini alimentari della sua numerosa famiglia e così ha acquistato insieme al marito una salad bar professionale per permettere ai 9 figli di comporre i propri piatti salutari: "Grazie a questa scelta mangiano meglio e imparano a non sprecare il cibo"

Sfamare nove figli non è di per sé un'impresa facile, ma fare in modo che tutti mangino in modo sano – aggirando la proverbiale avversione dei ragazzi per molti tipi di frutta e verdura – può rivelarsi davvero una missione impossibile.

Una madre statunitense è però riuscita a migliorare l'alimentazione della propria famiglia con una trovata decisamente originale: resasi conto della necessità di offrire una certa varietà (e quantità) d'ingredienti healthy per stimolare i figli a seguire una dieta un po' più salutare, ha deciso d'installare una salad bar professionale nella propria cucina.

A casa come al ristorante

Come mostrato su Instagram in un video diventato rapidamente virale, Melanie Cade, mamma 37enne residente in Alabama, ha messo a disposizione della sua numerosa famiglia una postazione da buffet con un vasto assortimento di vassoi refrigerati per permettere ai commensali di comporsi i propri piatti d'insalata. Proprio come accade nelle mense o nelle breakfast hall degli alberghi.

L'offerta è sempre molto varia e prevede la possibilità di scegliere ingredienti come lattuga, mais, carote, cetrioli, peperoni, cipolle, funghi o frutta di stagione, nonché alcune proteine sane come pollo grigliato, uova e formaggio. Dopotutto, per riempire la pancia di così tanti ragazzi (la cui età varia dai 19 anni della più grande ai soli 10 mesi dell'ultima arrivata) serve una dispensa ben fornita.

Molta spesa ma tanta resa

La salad bar, ha rivelato Melanie nel corso di un'intervista al sito Today.com, è stata acquistata circa due anni fa quando, insieme al marito, la donna si convinse del bisogno d'incoraggiare i figli a mangiare in modo più sano.

Durante la pandemia, il clan dei Cade aveva infatti sviluppato una certa dipendenza da snack confezionati e cibo spazzatura, più semplici da reperire durante il lockdown, motivo per il quale Melanie e il marito hanno deciso che era il momento di dare un taglio drastico a un'alimentazione così sregolata.

L'intera postazione è venuta a costare circa 1.300 dollari e ogni settimana occorre rifornire i vassoi con circa 100 dollari di verdura, frutta e carne (che Melanie acquista in pezzi interi), ma per i due genitori sono tutti soldi ben spesi.

"Ho imparato che i bambini mangiano con gli occhi, quindi rendere il cibo esteticamente gradevole riesce a ingolosire i miei figli" ha raccontato la donna, evidenziando come la distruzione sapiente di tanta abbondanza di colori e ingredienti salutari sia riuscita a fare breccia nelle preferenze alimentari dei figli, che ora non vedono l'ora di comporsi ricche e gustose insalatone.

Secondo Melanie poi, la salad bar ha insegnato ai suoi figli a servirsi da soli, scegliendo le porzioni con consapevolezza e sapendo che, se hanno ancora fame, potranno sempre tornare a prendere altro: un atteggiamento che riduce gli sprechi ed evita inutili abbuffate.