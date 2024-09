video suggerito

“In vacanza mio figlio dorme nella doccia”: mamma influencer spiega il suo trucco per i viaggi in famiglia Secondo la giovane mamma, mettere la culla del piccolo nella doccia aiuta il piccolo a rilassarsi e a non essere disturbato dalla presenza dei genitori nella stanza. Sui social però la scelta desta qualche perplessità: “È un comportamento rischioso” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando si viaggia con un bambino piccolo, la condivisione degli spazi nella camera dove si soggiorna talvolta può essere un problema. La giovane influencer statunitense Chloe Molina sembra però aver trovato una soluzione tanto originale quanto efficace.

In un video su TikTok, la venticinquenne ha infatti raccontato il suo "trucco di viaggio" per far dormire il figlio: durante le vacanze in famiglia, mette la culla del piccolo nella doccia per permettergli di dormire in modo più sereno, senza che percepisca la presenza dei genitori nella stanza.

La spiegazione

Chloe ha chiarito che il bambino, se dorme nella stessa stanza con i genitori, tende a svegliarsi più frequentemente perché sente il loro odore e mantiene un costante contatto visivo. Per questo motivo, insieme al marito David, ha deciso di creare una sorta di "seconda stanza" per il figlio, spostando la culla nel bagno.

"Di solito il bagno è troppo piccolo, quindi mettiamo la culla nella doccia e lasciamo la porta leggermente aperta, così il nostro bimbo ha il suo spazio", ha spiegato l’influencer, sottolineando come questa insolita trovata non rappresenti un problema di privacy:

"Si può anche chiudere leggermente la tenda della doccia e andare in bagno senza che il bambino ti veda".

@chloeemolinaa Replying to @jodichristianskus how do you use the bathroom while your baby is sleeping in tbe bathroom?! this is what we do! ♬ original sound – chloeemolinaa

Le critiche non tardano ad arrivare

Nonostante l’entusiasmo di Chloe, il video ha sollevato diverse preoccupazioni tra gli utenti di TikTok.

Molti hanno criticato l'idea della coppia, definendola pericolosa per la salute e la sicurezza del bambino. Alcuni hanno citato i possibili rischi di muffa presenti nelle docce di alcuni hotel, mentre altri si sono detti preoccupati per i rischi legati possibile scoppio di tubi o l'accensione accidentale dell'acqua calda.

C'è poi chi ha evidenziato il pericolo dei forti detergenti usati per pulire i bagni degli alberghi, considerando la doccia un luogo poco igienico per un neonato. Simili considerazioni hanno quindi portato parecchi utenti a hanno definire la scelta "triste", "spaventosa" e "rischiosa".

Chi difende la trovata di Chloe

Non tutti, però, si sono schierati contro la madre. Alcuni sono intervenuti nella questione sostenendo che ogni famiglia adotta le soluzioni che ritiene migliori per il proprio benessere. Un commentatore ha affermato: "Fanno quello che funziona per loro, non devi essere d'accordo, ma non è necessario giudicare".

Altri genitori hanno ammesso di aver fatto scelte simili durante i viaggi, confermando che mettere i propri figli a dormire in bagno è una pratica più comune di quanto si pensi.

La risposta della mamma alle critiche

Molina ha risposto alle polemiche in un'intervista rilasciata a People, difendendo la sua scelta: "Non vivo nella paura genitoriale. Penso che ogni genitore debba fare ciò che ritiene giusto per il proprio figlio. Se per te mettere il bambino nella doccia è la scelta migliore, allora va bene così".

La giovane mamma ha concluso affermando che ogni genitore ha il diritto di adottare lo stile educativo che meglio risponde alle esigenze del proprio bambino, senza essere giudicato.