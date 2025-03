Il trucco della mamma “buttafuori” per rendere divertente il momento della nanna: “Lo chiamo il Club Sleep”

video suggerito

Una delle strategie di marketing più diffuse consiste nel limitare l’accessibilità di un prodotto per accrescerne il prestigio e, di conseguenza, aumentarne l'appetibilità. Alex Anguish, una mamma americana di tre figli, forse non diventerà mai un guru della finanza, ma ha senz'altro saputo applicare questo principio per rendere il momento della nanna più divertente e coinvolgente per i suoi bambini.

Nel suo video, diventato virale su TikTok, Alex ha infatti mostrato l'originale metodo che ha messo a punto per tramutare le camerette dei bimbi in un locale esclusivo con una rigorosa selezione all'ingresso. "Io lo chiamo il Club Sleep", ha spiegato Alex, orgogliosa di aver convertito uno dei momenti meno apprezzati dai piccoli (alzi la mano il genitore che non si è mai trovato a battagliare con il proprio figlio per mandarlo a dormire) in un'esperienza piacevole e persino desiderabile.

Il metodo del "Club Sleep"

Nel video condiviso sui social, si vede come Alex e sua sorella diano il via al momento della messa a letto mettendosi nei panni di intransigenti buttafuori da discoteca. Vestite di nero, occhiali da sole e torcia in mano, le due sorelle si posizionano all'ingresso delle stanze dei bambini, delimitate da due cancelletti di sicurezza, utilizzati a mo' di transenne. Con tono serio e professionale, le donne accolgono quindi i piccoli ospiti che si mettono ordinatamente in fila, mostrando i loro "documenti d'identità" immaginari per poter entrare nel club.

Quando il primo bambino si avvicina, viene sottoposto a un vero interrogatorio. "Dove stai andando?" chiede la zia con voce da buttafuori dopo aver arringato una folla invisibile. A quel punto, proprio come clienti ansiosi di entrare in pista, i bambini iniziano a rispondere pazientemente a ogni domanda, speranzosi di convincere la buttafuori a farli passare. Prima di varcare la soglia, però ogni bimbo deve superare un'ulteriore verifica: un controllo "di sicurezza", eseguito con un rotolo di carta da cucina, utilizzato come un metal detector. Solo dopo una minuziosa scansione i piccoli possono finalmente guadagnare i loro lettini e infilarsi sotto le coperte.

Una nuova routine della buonanotte

Il video ha suscitato una valanga di reazioni entusiaste da parte di tanti genitori che hanno elogiato la creatività di Alex, suggerendo varianti per rendere il gioco ancora più coinvolgente. "Ecco la differenza tra l'avere dei fili e il divertirsi con loro", ha commentato un'utente.

Incalzata da follower e media, Alex ha anche rivelato che i suoi bambini, ormai, chiedono di giocare al "Club Sleep" ogni sera e quella che era nata come una trovata estemporanea per giocare in famiglia si è trasformata in una routine irrinunciabile, capace di rendere il momento della nanna un'esperienza divertente e rilassante per tutta la famiglia.