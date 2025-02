video suggerito

L'idea di una mamma per far dormire la figlia nel lettino: "Con questo cuscino si addormenta subito" Mettendo un cuscino che riproduce le sue fattezze vicino al lettino, una madre inglese sembra aver trovato la strategia vincente per garantire alla figlia un riposo sereno. Il video della trovata è subito diventato virale, ma qualcuno mette in guardia: troppi oggetti voluminosi nella culla possono essere pericolosi.

I primi mesi di vita di un bambino possono essere tra i più estenuanti per i neogenitori, costretti a fare i conti con notti insonni e tentativi, spesso fallimentari, di creare una routine di sonno regolare. La fatica è un sentimento comune in questa fase e non sorprende che alcuni genitori ricorrano a metodi insoliti pur di ottenere qualche ora di riposo. Tra questi, spicca il caso di Emma Cruickshank, una mamma britannica che ha trovato una soluzione decisamente originale per aiutare la figia ad addormentarsi rapidamente nel suo lettino.

Un cuscino dal volto familiare

Come mostrato dalla stessa Emma, in un video pubblicato su TikTok, la donna ha scoperto un aiuto inaspettato per far addormentare la sua bambina: un cuscino con la propria faccia stampata sopra. In origine, quel cuscino era stato acquistato come regalo scherzoso per il suo fidanzato, ma con il tempo era finito dimenticato in una scatola. Durante il trasloco nella nuova casa, l'oggetto è ricomparso, offrendo alla neomamma un'idea inaspettata.

La piccola di Emma si era infatti abituata a prendere sonno solo in presenza della madre, obbligando la donna a lunghi (e stancanti) "appostamenti" di fianco al lettino della bimba per tranquilizzarla e accompagnarla tra le braccia di Morfeo. Vedendo il cuscino regalatole dal fidanzato perà, un giorno Emma ha avuto un'intuizione: se sua figlia cercava conforto stando vicino a lei, forse un cuscino con il suo volto poteva sortire lo stesso effetto. Decisa a provare, ha posizionato l'oggetto accanto alla bambina e ha aspettato. Il risultato è stato sorprendente: la piccola si è addormentata all'istante.

Un aiuto temporaneo ma efficace

Affascinata dall'efficacia del suo stratagemma, Emma ha condiviso un video su TikTok, mostrando come il cuscino "sostitutivo" funzionasse perfettamente. Il filmato ha rapidamente guadagnato popolarità, superando le 100.000 visualizzazioni e attirando l'attenzione di molte altre mamme alla ricerca di soluzioni per le notti insonni. L'idea è piacuta a moltissimi genitori, anche se qualcuno ha ricordato come i pediatri e le linee guida di sicurezza per i lattanti sconsiglino di affollare culle e lettini con cuscini o oggetti voluminosi, i quali potrebbero finire sul volto del bebè e soffocarlo.

Emma ha però raccontato di utilizzare il cuscino solo nelle serate più difficili, lasciandolo accanto alla figlia finché non si addormenta, per poi rimuoverlo una volta che il sonno è profondo. Anche se la mamma sospetta che con il tempo la bambina potrebbe accorgersi del trucco, per il momento questa trovata si è rivelata un valido supporto per rendere più sereni i momenti della nanna.