video suggerito

“Per far dormire mia figlia nel pomeriggio ho inventato il metodo della fatina del pisolino”: il trucco di una mamma Sam Previte pur di vedere la sua bambina dormire nel pomeriggio ha deciso di mettere in atto il metodo della “fatina dei sonnellini”. Da quando viene pagata per dormire, la piccola non batte ciglio e si corica nel lettino, a qualsiasi ora. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo TikTok di @Findfoodfreedome

I bambini devono dormire, in base alla loro età, molte ore sia durante il giorno che durante la notte, per poter vivere al meglio la loro giornata piena di cose nuove da imparare e scoprire. Spesso però quando si tratta di pisolino pomeridiano diventano irascibili e non ne vogliono sapere di stendersi nel letto e dormire, quando potrebbero giocare ancora un po'. Per questo una mamma di due figli, Sam Previte, ha raccontato tramite un video postato su TikTok, il metodo che ha inventato per mettere a dormire i bimbi.

Quanto dovrebbero dormire i bambini

Le raccomandazioni dei pediatri italiani parlano molto chiaro sul sonno dei bambini. Seppur da neonati, per i primi 3 mesi di vita soprattutto il loro ritmo sonno veglia non sia ancora del tutto stabilito e i piccoli portino spesso i genitori a trascorrere intere nottate in bianco, la Società Italiana di Pediatria (SIP) da indicazioni molto precise quando si parla di ore di sonno per i bambini:

Sotto i due mesi di vita : dalle 16 alle 18 ore di sonno

: dalle 16 alle 18 ore di sonno Sotto un anno di età : dalle 12 alle 16 ore di sonno

: dalle 12 alle 16 ore di sonno Sotto i tre anni d'età : tra le 10 e le 16 ore di sonno

: tra le 10 e le 16 ore di sonno Tra i tre e i cinque anni : tra le 11 e le 15 ore di sonno

: tra le 11 e le 15 ore di sonno Tra i cinque anni e i 14 anni: tra le 9 e le 13 ore di sonno

Il metodo della fatina del pisolino

La giovane mamma Sam Previte inizia il suo video dicendo che a farla disperare non è il suo bimbo più piccolo, ma quella più grandicella, dalla tempra indipendente e testarda, proprio non ne vuole sapere di andare a dormire quando la mamma tira giù le tapparelle e gli dice che è giunto il momento di rilassarsi e dormire un po' nel pomeriggio. "Si sente una principessa e ha deciso che quando è all'asilo e fa il tempo pieno dorme anche nel pomeriggio, ma che nel weekend, quando è a casa con noi, non se ne parla".

Leggi anche Dare burro ai neonati per farli dormire non è una buona idea: le esperte spiegano perché

La donna disperata ha cercato qualsiasi metodo per aiutare la piccola a rilassarsi, fino a che si è imbattuta nel trucco della "fatina del pisolino", erede della "fatina dei denti" questa creatura fantasiosa svolge circa la stessa attività della compagna esperta di ortodonzia.

"Lo so, qualcuno di voi dirà che non è morale, ma ho convinto mia figlia che ogni volta che schiaccia un pisolino nel pomeriggio arriverà da lei la fatina dei sonnellini a darle una monetina". Che si tratti di corruzione o no, la donna ha deciso di provarci, e di mettere davvero in atto questo metodo dando alla bambina una moneta al risveglio, ogni volta che senza lamentarsi troppo, avrebbe chiuso gli occhi nel pomeriggio. "Mai mi sarei immaginata di convincere mia figlia a dormire con il denaro, ma lei lo adora, si distende sul suo lettino senza fare troppe storie e adora, al risveglio, mettere la monetina nel suo salvadanaio a forma di unicorno" ha spiegato la donna.

Così alla bimba, a cui non sarà mai chiaro il detto che chi dorme non piglia pesci, pagata per riposare, i genitori stanno anche insegnato il senso e il valore del risparmio, consigliandole come investire le monetine che la fatina le lascia ad ogni riposino.