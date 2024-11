video suggerito

"I consigli per dormire bene, da quando sono mamma, non funzionano più": il sonno quando si diventa genitori Dormire quando si diventa genitori sembra un'impresa impossibile che nemmeno i trend di TikTok con i consigli sul buon riposo possono migliorare. L'esperienza di una mamma e i consigli degli esperti.

A cura di Sophia Crotti

Su TikTok impazza una nuova moda, risponde all'hashtag sleepmaxxing ed è l'arte del buon riposo, sempre e ad ogni costo.

Influencer di ogni tipo promettono di dare la ricetta per sogni d'oro a grandi e piccini, suggerendo cibarie, orari, attività da svolgere per dormire tutta la notte.

Una mamma però è andata controcorrente rivelando che, da quando è nato suo figlio questi suggerimenti sono acqua fresca, inutili, perché lei la notte non riesce a dormire più come prima, ha un sonno leggerissimo e si sveglia di continuo.

Perché i consigli sul sonno non funzionano con i genitori?

Melissa Willets, una mamma americana, ha raccontato alle pagine di Parents che nessuno dei consigli della tendenza sleepmaxxing può nulla contro i cambiamenti che il suo sonno ha subito dalla gravidanza in avanti.

"Mi spiace ma come mamma di 5 figli vi garantisco che nessun intruglio con succo all'amarena o sessione di palestra mi concede un sonno tranquillo e ristoratore" ha spiegato lei.

I problemi, racconta, iniziano fin dalla gravidanza per una mamma, nella sua esperienza lei annovera infatti:

insonnia da gravidanza : come spiega il sito dell'NHS si tratta di un sintomo comune della gestazione, che può essere però anche associato a depressione, per tanto è bene cercare di porvi rimedio tempestivamente.

: come spiega il sito dell'NHS si tratta di un sintomo comune della gestazione, che può essere però anche associato a depressione, per tanto è bene cercare di porvi rimedio tempestivamente. insegnare al bimbo il ritmo sonno-veglia : non tutti i bimbi dormono di notte fin dal primo giorno di vita, anzi, per tanto i genitori spesso perdono diverso tempo ad aiutarli a prendere sonno.

: non tutti i bimbi dormono di notte fin dal primo giorno di vita, anzi, per tanto i genitori spesso perdono diverso tempo ad aiutarli a prendere sonno. incubi dei bambini: malesseri, brutti sogni, pipì a letto, un pigiama troppo ruvido, sono tutti elementi che obbligano i genitori a dormire con un occhio aperto.

Come dormire meglio dopo i figli, secondo gli esperti

Dormire il giusto numero di ore a notte è molto importante e la vita frenetica in cui siamo immersi spesso non ci permette di comprenderne l'importanza.

Per questo secondo il ricercatore Joseph Dzierzewski è nata questa nuova tendenza su TikTok: "La tendenza dello sleepmaxxing da un lato aiuta ad aumentare la consapevolezza sull'importanza del sonno ristoratore, dall'altro, però, non deve essere considerata come per forza vera. Il fatto che qualcuno riesca a dormire non significa certo che l'insonnia si guarisca a suon di consigli su TikTok" ha specificato alle pagine di Parents. L'esperto consiglia invece ai genitori che faticano a prendere sonno di provare con queste strategie:

Fare una passeggiata ogni giorno : per quanto con l'inverno si pensi che i piccoli abbiano freddo, uscire con loro per una passeggiata alla luce del sole migliorerà il sonno dell'intera famiglia

: per quanto con l'inverno si pensi che i piccoli abbiano freddo, uscire con loro per una passeggiata alla luce del sole migliorerà il sonno dell'intera famiglia Fare sport : attività fisica all'intensità che si ritiene più opportuna per il proprio corpo ma di almeno 30 minuti al giorno.

: attività fisica all'intensità che si ritiene più opportuna per il proprio corpo ma di almeno 30 minuti al giorno. No ad alcol, sigarette e caffè a ridosso dell'ora del riposo : queste sostanze infatti non riescono a favorire la fase di sonno profondo.

: queste sostanze infatti non riescono a favorire la fase di sonno profondo. La bellezza della routine : la routine della nanna non fa bene solo al bambino ma anche al riposo dei genitori, per tanto, per quanto possibile sarebbe meglio non sgarrare.

: la routine della nanna non fa bene solo al bambino ma anche al riposo dei genitori, per tanto, per quanto possibile sarebbe meglio non sgarrare. No ai dispositivi prima di andare a dormire : la luce blu dei dispositivi rende più complesso addormentarsi, a grandi e bambini è consigliato evitare l'utilizzo a partire da un'ora prima della messa a letto.

: la luce blu dei dispositivi rende più complesso addormentarsi, a grandi e bambini è consigliato evitare l'utilizzo a partire da un'ora prima della messa a letto. Creare un ambiente rilassante : è importante dormire in una stanza fresca, arieggiata durante il giorno, buia e priva di rumori.

: è importante dormire in una stanza fresca, arieggiata durante il giorno, buia e priva di rumori. Darsi il cambio: l'ultimo consiglio che da il dottore è quello di fare lavoro di squadra con il partner soprattutto per affrontare le notti più difficili, costellate dai risvegli dei bambini.