video suggerito

I nomi per bambini più scelti dai genitori inglesi non sono più quelli della corona britannica: il nuovo report Tra i nomi preferiti dai genitori inglesi per i loro bambini spiccano tanti nomi di origine italiana e anche nomi che arrivano dalla tradizione islamica. Ad aver inciso sulle loro preferenze, però, sono stati il film di Barbie e quello di Oppenheimer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È uscito il nuovo report con i nomi più scelti dai genitori inglesi e gallesi per l’anno 2023. Le preferenze in fatto di nomi in un solo anno sono completamente cambiate e ad essersi classificato come nome più scelto dai genitori britannici per i maschietti non è stato George, come il royal baby più amato, ma inaspettatamente un nome di origine islamica, Muhammad. Per le bimbe invece, mamme e papà inglesi spesso optano per nomi provenienti dalla tradizione italiana.

I nomi per bambini più scelti dai genitori inglesi

Il nome più scelto per i piccoli britannici e Muhammad, la versione araba del nome “Maometto”, sebbene l’origine del nome provenga da lontano è entrato nel 2016 nella top ten dei nomi più scelti dai genitori inglesi per i bambini. Lo scorso anno si è posizionato al secondo posto tra le preferenze e quest’anno è riuscito a scalzare l’amatissimo Noah, posizionandosi al primo posto tra le scelte.

Il secondo nome più amato dai genitori inglesi è proprio Noah, che come ci aveva rivelato il professor Caffarelli, sarà presto anche uno tra i nomi più amati dai genitori italiani. In terza posizione si trova Oliver, il corrispettivo maschile del nome più amato dai genitori inglesi per le bambine.

Il nome del principe più amato dagli inglesi, George, si trova al quarto posto della classifica di gradimento. In seguito vi è Leo, l’abbreviazione del nome per bambini più amato dagli italiani, Leonardo. Segue Arthur, stabile dallo scorso anno in sesta posizione, Luca, che sale dalla dodicesima posizione ed entra nella top ten dei nomi più amati dai genitori inglesi. Seguono Theodore e Oscar che perde due posizioni dal 2022, classificandosi nono e in ultimo Henry, risalito dalla tredicesima posizione.

I nomi preferiti per le bambine dagli inglesi

Olivia è il corrispettivo dell’italianissimo Sofia, esattamente come il nome di origine latina non si schioda da anni dalla prima posizione dei nomi più scelti dai genitori inglesi. A seguire Olivia c’è Amelia, il cui significato è laboriosa, in terza posizione invece Isla, che significa “isola”. Lily guadagna una posizione e si aggiudica la medaglia di legno, seguito da Ava e Ivy. In sesta posizione i genitori britannici posizionano Florence, che rientra tra i nomi per bambine ispirati alle città e significa “Firenze”.

Al nono posto si trova il nome Willow, che significa “Salice”, in ultimo vi è l’italianissimo Isabella, che ha scalzato Mia, finito dunque in 11esima posizione.

L’ influenza di moda, famiglia reale e cinema nelle scelte dei genitori

Il sito dell’Office for National Statistics (ONS), ente britannico che si occupa di censire la popolazione ha identificato mode e trend che hanno portato i genitori inglesi a optare per alcuni nomi durante il 2023.

Il film Barbie e il film Oppenheimer, usciti nelle sale italiane negli stessi giorni, sono stati di ispirazione per gli inglesi che hanno chiamato 215 bambine con il nome Margot (come Margot Robbie, la protagonista del film di Barbie) e 14 bimbi Chillan, come il protagonista del film di Nolan.

La musica ha ispirato altrettanti genitori, convincendoli a chiamare le loro bimbe come Billie Eilish, Lana Del Rey, Miley Circus e Rihanna che lo stesso anno si è esibita per il Super Bowl della National Football League. Per i bimbi l’ispirazione è stata Elton John o Kendrick Lamar. A non andare più per la maggiore, tra i britannici, sono i nomi appartenenti ai membri della corona inglese. George, Archie, Harry e Charlotte non rientrano più nelle preferenze di mamme e papà come un tempo.