Quali sono i 10 nomi per bambini più scelti dai genitori inglesi e americani Ogni anno ciascuna nazione riporta i nomi più scelti dai genitori per i propri bambini e per le proprie bambine. Ultimamente sono stati resi noti i report anglofoni appartenenti ai genitori americani e inglesi. Le due classifiche hanno tanti nomi in comune, ma anche altri più particolati legati alla tradizione di ciascun territorio.

A cura di Sophia Crotti

Una delle scelte spesso complesse prima della nascita di un bambino, da parte dei suoi genitori, è il nome con cui chiamarlo. E se ci sono genitori che scelgono nomi particolari o originali per i propri bimbi, ce ne sono altrettanti che preferiscono, invece, scegliere nomi tradizionali. In ogni caso, ogni anno in tutto il mondo vi sono delle classifiche dei nomi più scelti da parte dei genitori, proprio perché i futuri papà e le future mamme sembrano spesso seguire dei trend ed apprezzare dei nomi comuni. Recentemente sono usciti due report nazionali che riportano i nomi più scelti e quelli meno scelti da parte dei genitori inglesi e americani.

Ecco quali sono i nomi preferiti dai genitori anglofoni e i loro significati.

I nomi maschili più scelti dai genitori americani

Ogni anno in occasione della festa della mamma il sito della Social Security Americana (SSA), posta la classifica dei 10 nomi più scelti da parte dei genitori statunitensi, ecco quali sono:

Liam , un nome di origine germanica, diminutivo del nome William (che invece si classifica al decimo posto della classifica), il cui significato letterale è “elmo della volontà ” e rimanda dunque a gesta eroiche in battaglia, svetta la classifica americana da ormai 7 anni consecutivi. In Italia la traduzione del nome è Guglielmo, che non rientra però tra i nomi più scelti dai genitori.

, un nome di origine germanica, diminutivo del nome (che invece si classifica al decimo posto della classifica), il cui significato letterale è ” e rimanda dunque a gesta eroiche in battaglia, svetta la classifica americana da ormai 7 anni consecutivi. In Italia la traduzione del nome è Guglielmo, che non rientra però tra i nomi più scelti dai genitori. Noah riceve la medaglia d’argento, da 5 anni a questa parte. Il nome di origine ebraica significa “ riposo ” o “calma”. Il nome è sempre più diffuso anche in Italia, secondo i dati ISTAT, se a inizio millennio era scelto da appena 46 famiglie, nel 2022 sono nati 1200 bambini con questo nome.

riceve la medaglia d’argento, da 5 anni a questa parte. Il nome di origine ebraica significa “ ” o “calma”. Il nome è sempre più diffuso anche in Italia, secondo i dati ISTAT, se a inizio millennio era scelto da appena 46 famiglie, nel 2022 sono nati Oliver: è al terzo posto e significa letteralmente “oliva”, ma il suo significato figurato, invece, indica tenacia, forza, pace e prosperità.

è al terzo posto e significa letteralmente “oliva”, ma il suo significato figurato, invece, indica James: è un nome di origine ebraica e significa “Dio ha protetto”

è un nome di origine ebraica e significa “Dio ha protetto” Elijah: anche questo nome è di origine ebraica e significa "il mio Dio è Yahweh"

anche questo nome è di origine ebraica e significa "il mio Dio è Yahweh" Mateo: nome biblico che significa "Dono di Dio"

nome biblico che significa "Dono di Dio" Theodore: anche questo nome significa "Dono di Dio"

anche questo nome significa "Dono di Dio" Henry : significa “dominatore” o “possente in patria”, non a caso è stato molto utilizzato dai regnanti della corona britannica.

: significa “dominatore” o “possente in patria”, non a caso è stato molto utilizzato dai regnanti della corona britannica. Lucas , nome di origine greca, che significa “ abitante della Lucania ”, ricopre invece la nona posizione.

, nome di origine greca, che significa “ ”, ricopre invece la nona posizione. William: a fondo classifica si trova il nome a cui si ispira invece il primo classificato "Liam", con cui condivide il significato.

Olivia e Emma i nomi per bambine più scelti in America

Nella classifica stilata dalla SSA per le bambine al primo posto si trova Olivia. Alle pagine del notiziario Fox News, una consulente genitoriale di nomi per bambini, ha spiegato che questo nome è tanto amato dai genitori statunitensi poiché si può abbreviare in diversi modi, da Liv a Livi o Olly. Ecco la classifica completa dei 10 nomi più amati dai genitori statunitensi per le loro bambine:

Olivia : il significato rimanda all’albero dell’ulivo e dunque alla pace e alla serenità.

: il significato rimanda all’albero dell’ulivo e dunque alla pace e alla serenità. Emma : nome apprezzatissimo anche in Italia, il cui significato è “forte” e “potente”

: nome apprezzatissimo anche in Italia, il cui significato è Charlotte: nome la cui radice germanica Karl rimanda alla forza e alla libertà

nome la cui radice germanica Karl rimanda alla forza e alla libertà Amelia: nome di origine germanica che significa invece laboriosa .

nome di origine germanica che significa invece . Sophia: questo nome che significa sapienza , è la versione anglofona del nome più scelto dagli italiani.

questo nome che significa , è la versione anglofona del nome più scelto dagli italiani. Mia: diminutivo di Maria che significa "amata", "padrona" o "afflitta"

diminutivo di Maria che significa "amata", "padrona" o "afflitta" Isabella: nome che significa “donna umile e saggia”

nome che significa Ava , variante del nome Eva, che significa “desiderata” o “ringraziamento”

, variante del nome Eva, che significa “desiderata” o “ringraziamento” Evelyn: si classifica al penultimo posto e significa “ legge ” o “ ragione ”

si classifica al penultimo posto e significa “ ” o “ ” Luna, che come il satellite della Terra rimanda alla brillantezza.

I 10 nomi per bambini preferiti dai genitori inglesi

Ad aver stilato la classifica britannica è stato invece l’Office for National Statistics (ONS) che ha riportato i nomi più scelti dai genitori britannici per l’anno 2022.

Noah , che nella classifica americana si posizionava invece al secondo posto.

, che nella classifica americana si posizionava invece al secondo posto. Muhammad , di origine araba e che si traduce con “Maometto” dunque “ degno di nota ”. Il nome, riporta il notiziario britannico Mirror, nel 2012 si classificava ventesimo tra i nomi più scelti in Inghilterra, ma in 10 anni ha scalato le classifiche, dimostrando anche una crescente integrazione culturale

, di origine araba e che si traduce con “Maometto” dunque “ ”. Il nome, riporta il notiziario britannico Mirror, nel 2012 si classificava ventesimo tra i nomi più scelti in Inghilterra, ma in 10 anni ha scalato le classifiche, dimostrando anche una crescente integrazione culturale George , nome di uno degli eredi al trono d'Inghilterra, il cui significato è “ colui che lavora la terra ”.

, nome di uno degli eredi al trono d'Inghilterra, il cui significato è “ ”. Oliver: nome che rimanda all'ulivo e dunque a pace e serenità.

nome che rimanda all'ulivo e dunque a pace e serenità. Leo: abbreviazione di Leonardo, il nome più scelto dai genitori italiani per i propri figli, il cui significato è " leone"

abbreviazione di Leonardo, il nome più scelto dai genitori italiani per i propri figli, il cui significato è " Arthur: significa letteralmente "uomo-orso" e rimanda dunque al coraggio

significa letteralmente "uomo-orso" e rimanda dunque al coraggio Oscar: nome che significa "lancia divina"

Theodore: nome di origine biblica che significa "Dono di Dio"

nome di origine biblica che significa Theo: abbreviativo di Theodore, che significa “Dio”

abbreviativo di Theodore, che significa “Dio” Freddie: che deriva dal tedesco Alfred e significa “sovrano pacifico”.

I nomi più scelti dai genitori inglesi per bambine

I gusti dei genitori britannici per quanto riguarda i nomi femminili sono molto simili a quelli dei genitori americani. Nonostante nella classifica si trovino anche dei nomi tradizionali solo britannici.

Olivia: al primo posto, rimanda alla pianta di ulivo quindi alla pace

al primo posto, rimanda alla pianta di ulivo quindi alla pace Amelia : variante del nome Amalia che significa "laboriosa"

: variante del nome che significa "laboriosa" Isla : significa letteralmente isola e si classifica al terzo posto tra i nomi più scelti

: significa letteralmente e si classifica al terzo posto tra i nomi più scelti Ava: si trova al quarto posto ed è una variante del nome Eva e significa "desiderata" o "ringraziamento"

si trova al quarto posto ed è una variante del nome Eva e significa "desiderata" o "ringraziamento" Lily: nome che significa "purezza"

nome che significa "purezza" Ivy: nome che significa "edera" o "pianta dai fiori gialli"

nome che significa "edera" o "pianta dai fiori gialli" Freya: nome che significa "signora"

nome che significa "signora" Florence: è il nome inglese della bellissima città di Firenze

è il nome inglese della bellissima città di Firenze Isabella : nome italiano che significa "promessa a Dio"

: nome italiano che significa "promessa a Dio" Mia: nome che deriva da "Maria" e significa "afflitta" e "amareggiata", oppure "cara" e "amata"