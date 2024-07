video suggerito

I nomi per bambini ispirati al mare, al sole e all'estate Esistono tantissimi nomi per i bambini e le bambine ispirati all'estate. Alcuni rimandano al mare, altri al cielo, terso e luminoso del periodo estivo. Ecco un elenco di nomi maschili e femminili che si ispirano alla stagione del Solleone, da Lucia a Sole, e da Elio a Marino.

A cura di Sophia Crotti

L'estate è ormai iniziata da tempo e con le sue giornate calde e luminose, può essere un ottimo periodo per trovare ispirazione per il nome di un bimbo o di una bimba.

Sono tantissimi infatti i nomi per bambini ispirati all'estate, che affondano le loro radici nella figura di Elio, il dio greco del Sole, nella luminosità delle giornate estive e nel blu delle onde del mare.

Ecco un elenco di nomi maschili e femminili legati al periodo estivo, alcuni noti, altri meno utilizzati dai genitori italiani ma altrettanto belli.

Nomi per bambine ispirati all'estate

Sono tantissimi i nomi per bambine che si ispirano a qualche caratteristica della stagione più calda dell'anno, non solo Sole, ma anche nomi insospettabili come Eleonora, rimandano alla luminosità del solleone.

Aria : il nome Aria in realtà rimanda alla guerra, poiché nella sua radice si trova Ares, un chiaro rimando al dio greco delle battaglie. Tuttavia il nome fa pensare alla brezza estiva che si respira in riva al mare o in alta montagna, e proprio per questo rientra tra quelli che si ispirano all'estate. In Italia, secondo i dati ISTAT viene scelto dai genitori italiani dal 2008, e il suo successo è in continuo aumento. Nel 2022 sono nate ben 98 piccole con questo nome.

: il nome Aria in realtà rimanda alla guerra, poiché nella sua radice si trova Ares, un chiaro rimando al dio greco delle battaglie. Tuttavia il nome fa pensare alla brezza estiva che si respira in riva al mare o in alta montagna, e proprio per questo rientra tra quelli che si ispirano all'estate. In Italia, secondo i dati ISTAT viene scelto dai genitori italiani dal 2008, e il suo successo è in continuo aumento. Nel 2022 sono nate ben 98 piccole con questo nome. Alba : il nome rimanda alla chiarezza e alla luminosità, grazie alla sua radice latina "albus". Rimanda alle albe che d'estate sono particolarmente chiare e visibile. Dal 1999 al 2022 la crescita del nome tra le preferenze dei genitori è inarrestabile.

: il nome rimanda alla chiarezza e alla luminosità, grazie alla sua radice latina "albus". Rimanda alle albe che d'estate sono particolarmente chiare e visibile. Dal 1999 al 2022 la crescita del nome tra le preferenze dei genitori è inarrestabile. Aurora : il nome Aurora rimanda anch'esso alla luminosità del cielo del mattino estivo. La sua radice "aus" significa proprio " fare luce ". È uno dei nomi più scelti dai genitori dal 1999 al 2022, probabilmente influenzati, a fine dello scorso millennio, dalla nascita della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti.

: il nome Aurora rimanda anch'esso alla luminosità del cielo del mattino estivo. La sua radice "aus" significa proprio " ". È uno dei nomi più scelti dai genitori dal 1999 al 2022, probabilmente influenzati, a fine dello scorso millennio, dalla nascita della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti. Azzurra : uno dei nomi più estivi è sicuramente Azzurra che significa "colei che è del colore del cielo sereno ", il nome continua la sua ascesa tra le preferenze dei genitori dal 1999 ad oggi.

: uno dei nomi più estivi è sicuramente Azzurra che significa ", il nome continua la sua ascesa tra le preferenze dei genitori dal 1999 ad oggi. Celeste : questo nome estivo piacque molto a Laura Pausini che lo scelse per sua figlia e scrisse un omonimo brano dedicato a lei nel 2011. Il significato del nome è legato al cielo sereno e nel 2022 è stato scelto per 761 bimbe in Italia.

: questo nome estivo piacque molto a Laura Pausini che lo scelse per sua figlia e scrisse un omonimo brano dedicato a lei nel 2011. Il significato del nome è legato al cielo sereno e nel 2022 è stato scelto per 761 bimbe in Italia. Coraline : il nome Coraline è diventato celebre nel 2009 grazie ad un film di animazione e nel 2020 grazie ad una canzone del gruppo musicale Maneskin. Il nome di origine francese significa " coralli " e proprio per questo è strettamente legato all'estate.

: il nome Coraline è diventato celebre nel 2009 grazie ad un film di animazione e nel 2020 grazie ad una canzone del gruppo musicale Maneskin. Il nome di origine francese significa " " e proprio per questo è strettamente legato all'estate. Eleonora : tra le ipotesi legate all'etimologia del nome Eleonora ce n'è una che vede la radice del nome derivare da un termine arabo che significa proprio luce.

: tra le ipotesi legate all'etimologia del nome Eleonora ce n'è una che vede la radice del nome derivare da un termine arabo che significa proprio luce. Iris : il nome della messaggera degli dei, il cui simbolo era l'arcobaleno , preludio del Sole dopo i forti temporali estivi. Anche il nome Iris ha ben due canzoni dedicate a lui, Iris del gruppo Go Go Dolls e l'omonimo brano di Biagio Antonacci.

: il nome della messaggera degli dei, il cui simbolo era , preludio del Sole dopo i forti temporali estivi. Anche il nome Iris ha ben due canzoni dedicate a lui, Iris del gruppo Go Go Dolls e l'omonimo brano di Biagio Antonacci. Lucia: splendente e luminosa è il significato di questo nome, la cui radice è proprio "lux", che significa luce.

splendente e luminosa è il significato di questo nome, la cui radice è proprio "lux", che significa luce. Perla : il nome che fa riferimento al prezioso contenuto delle conchiglie, deriva da "pernula", termine latino che indicava proprio la conchiglia e per questo si trova tra i nomi ispirati all'estate.

: il nome che fa riferimento al prezioso contenuto delle conchiglie, deriva da "pernula", termine latino che indicava proprio la conchiglia e per questo si trova tra i nomi ispirati all'estate. Sole : il nome Sole è forse il più estivo dei nomi di questo elenco, dopo essere stato scelto per anni da pochissimi genitori, tra il 2013 e il 2014 ha iniziato una vorticosa salita che ha portato nel 2022 le bimbe nate con questo nome ad essere più di 400. Il successo in Italia probabilmente fu legato alla nascita nel 2013 di Sole Trussardi, figlia del noto imprenditore e della show girl Michelle Hunziker. Molto diffusa anche la variante Soleil .

: il nome Sole è forse il più estivo dei nomi di questo elenco, dopo essere stato scelto per anni da pochissimi genitori, tra il 2013 e il 2014 ha iniziato una vorticosa salita che ha portato nel 2022 le bimbe nate con questo nome ad essere più di 400. Il successo in Italia probabilmente fu legato alla nascita nel 2013 di Sole Trussardi, figlia del noto imprenditore e della show girl Michelle Hunziker. Molto diffusa anche la variante . Summer : il termine inglese che significa proprio " estate " è sempre più scelto dai genitori italiani. Nel 2022, infatti, sono nate ben 19 bimbe con questo nome.

: il termine inglese che significa proprio " " è sempre più scelto dai genitori italiani. Nel 2022, infatti, sono nate ben 19 bimbe con questo nome. Sandy: se nel 1999 il nome della celebre protagonista del film "Grease" era scelto da una ventina di genitori, nel 2022 ha perso la sua popolarità in Italia. Il nome di origine inglese significa proprio "sabbioso".

Nomi per bambini che si ispirano all'estate

Esistono anche tanti nomi maschili ispirati all'estate, alcuni appartengono alla tradizione, altri sono del tutto originali ma molto scelti dai genitori italiani.

Adriano : il nome Adriano letteralmente significa " Proveniente dall'Adria " la città a cui si ispira uno dei mari che bagna le coste italiane, il mare Adriatico . Il nome è tradizionale e dal 1999 al 2022, secondo i dati ISTAT, registra sempre almeno 200 nati.

: il nome Adriano letteralmente significa " " la città a cui si ispira uno dei mari che bagna le coste italiane, . Il nome è tradizionale e dal 1999 al 2022, secondo i dati ISTAT, registra sempre almeno 200 nati. Elio : il nome del dio greco del Sole, non può che rimandare all'estate, in Italia è abbastanza apprezzato dai genitori, un picco di bimbi nati con questo nome si ebbe nel 2010, quando il frontman della band "Elio e le storie Tese" si trovò a ricoprire il ruolo di giudice ad "X factor".

: il nome del dio greco del Sole, non può che rimandare all'estate, in Italia è abbastanza apprezzato dai genitori, un picco di bimbi nati con questo nome si ebbe nel 2010, quando il frontman della band "Elio e le storie Tese" si trovò a ricoprire il ruolo di giudice ad "X factor". Luca : il nome nel 1999 ricopriva la quinta posizione della classifica nazionale dei nomi più amati dai genitori, ad oggi è scelto da poco più di 1400 famiglie all'anno . Il suo significato, esattamente come quello del nome Lucio , rimanda alla luminosità. Inoltre nel 2021 la Disney-Pixar ha fatto uscire un film di animazione dal titolo Luca, ambientato proprio nelle zone marine della Liguria.

: il nome nel 1999 ricopriva la quinta posizione della classifica nazionale dei nomi più amati dai genitori, ad oggi è scelto da . Il suo significato, esattamente come quello del nome , rimanda alla luminosità. Inoltre nel 2021 la Disney-Pixar ha fatto uscire un film di animazione dal titolo Luca, ambientato proprio nelle zone marine della Liguria. Marino : il nome significa " figlio del mare ", e rimanda alle acque cristalline che si raggiungono in estate. Il nome fa parte della tradizione italiana ma dall'inizio del nuovo millennio non è particolarmente apprezzato dai genitori italiani.

: il nome significa " ", e rimanda alle acque cristalline che si raggiungono in estate. Il nome fa parte della tradizione italiana ma dall'inizio del nuovo millennio non è particolarmente apprezzato dai genitori italiani. Morgan: la radice gallese del nome "mor", significa proprio "mare", per questo il nome rientra tra quelli che trovano la loro ispirazione nella stagione estiva. Il nome è stato molto apprezzato e scelto dai genitori italiani tra il 2009, quando si contavano sempre più di 100 nati con questo nome, dopo di che è tornato a circa una ventina di bimbi dal nome Morgan all'anno.