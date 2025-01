video suggerito

I figli ricreano una foto scattata 40 anni prima per festeggiare l'anniversario dei genitori: "Un regalo indimenticabile" Quattro fratelli si sono vestiti e acconciati in perfetto stile degli anni Ottanta per riprodurre una versione adulta di una vecchia foto d'infanzia da regalare ai genitori in occasione del loro cinquantesimo anniversario. La scoperta della sorpresa è subito diventato un video virale su TikTok.

Per festeggiare il cinquantesimo anniversario di matrimonio dei genitori – Rick e Debbie – quattro fratelli hanno deciso di ricreare una vecchia foto di gruppo scattata oltre trent'anni fa, nel pieno della loro infanzia. Il risultato, decisamente fedele all'originale, ha suscitato un'ondata di emozioni, facendo sorridere milioni di utenti su TikTok e ricordando a tutti come un pizzico di umorismo possa rendere ancora più memorabile un prezioso ricordo di famiglia.

Tawnya Van Houten, stilista californiana, ha raccontato al sito di Newsweek di aver avuto l'idea insieme ai suoi fratelli Jason, Joreen e Kimberley. L'obiettivo era ricreare fedelmente uno scatto realizzato negli anni Ottanta, quando avevano rispettivamente 5, 9, 14 e 16 anni. Ogni dettaglio dell'abbigliamento originale è stato riprodotto con cura, dalle acconciature ai vestiti: tutto è stato progettato nel minimo dettaglio. Una delle due sorelle si è anche truccata con del colore nero per riprodurre lo spazio tra i denti che sfoggiava al momento della foto.

La sorpresa dei genitori

Il momento della consegna del regalo è stato immortalato in un video che poi Tawnya ha caricato su TikTok, rendendolo virale. Nel filmato, si vede mamma Debbie intenta a scartare il pacchetto per poi scoppiare immediatamente a ridere, mentre il padre osserva incerto l'immagine stampata. Solo dopo qualche istante, l'uomo realizza di cosa si tratta e rimane visibilmente colpito dal lavoro dei figli. "È esilarante!", ha esclamato la madre tra le risate, mentre la famiglia si godeva l'effetto della sorpresa.

Il video, condiviso su TikTok, ha rapidamente raggiunto quasi un milione di visualizzazioni, suscitando centinaia di commenti entusiasti. Molti utenti hanno elogiato la creatività del gruppo e il lavoro sartoriale di Van Houten, che ha personalmente cucito gli abiti per l'occasione. Per soddisfare la curiosità degli utenti, la stilista ha anche spiegato di aver utilizzato sia capi realizzati a mano, sia articoli trovati nei mercatini dell'usato.

La riproduzione della foto originale non è stata però solo un omaggio ai genitori, ma anche un momento di condivisione che ha confortato l'intera famiglia con il piacere di stare insieme. "L'intero momento, pieno di risate e nostalgia, è diventato un regalo che conserveremo per sempre", ha affermato Van Houten. Un omaggio sincero e divertente che celebra non solo i cinquant'anni di matrimonio dei genitori, ma anche il valore eterno dei legami familiari.