Avere genitori spiritosi aiuta la crescita dei bambino: uno studio svela il valore educativo dell'umorismo Uno studio pilota americano ha mostrato che crescere con genitori spiritosi e che includono l'umorismo nel proprio stile educativo rende i figli più felici e rafforza i legami familiari.

Un recente studio condotto da un team della Pennsylvania University College of Medicine (USA) rivelato che crescere in un ambiente dove i genitori adottano l'umorismo per relazionarsi con i propri bambini potrebbe avere effetti positivi sulla percezione dei figli e sulla qualità dei rapporti familiari.

La ricerca, pubblicata sulla rivista PLOS One, ha coinvolto circa 400 persone – tutti adulti di età compresa tra i 18 e i 45 anni – le quali sono state sottoposte ad un questionario per testare le rispettive esperienze educative, sia quelle ricevute come figli, sia quelle adottate come genitori.

Ridere e scherzare aiuta a crescere

Dalle risposte ottenute dai partecipanti al sondaggio è emerso che chi aveva avuto madri e padri che avevano incluso l'umorismo nel proprio stile educativo – facendo battute, scherzando con i figli, ridendo dei piccoli guai della quotidianità – nella maggior parte dei casi nutriva una visione positiva dei propri genitori ed erano più a ripetere le stesse tecniche educative con i propri figli.

Il 71,8% del campione ha infatti dichiarato di ritenere l'umorismo uno strumento genitoriale efficace, mentre per il 63,3% degli intervistati tale approccio offre più potenziali benefici rispetto ai possibili danni. Il 69,7% dei partecipanti si è inoltre detto interessato all'idea di partecipare ad un corso specifico per utilizzare l'umorismo come strumento educativo nella quotidianità.

Come anticipato dagli stessi autori della ricerca, tale studio pilota non permette di trarre considerazioni generali u universali sul ruolo dell'umorismo nel processo educativo, ma può fungere da ottima base per i prossimi lavori di approfondimento della questione.

I superpoteri dell'umorismo (che però non è la soluzione per tutto)

Il professor Benjamin Levi, docente di pediatria e scienze umane presso il Pennsylvania State College of Medicine e tra le firme principali dello studio, ha sottolineato nel corso di una dichiarazione alla CNN come l'umorismo non solo contribuisca a rendere più piacevole l'atmosfera familiare, ma potrebbe incoraggiare il rafforzamento del legame tra genitori e figli, con conseguenze positive sulla comunicazione e la capacità di affrontare insieme le difficoltà della vita e della crescita.

Crescere in un ambiente capace di sdrammatizzare le situazioni di tensione, dove i cui componenti imparano a non farsi sopraffare dalle emozioni negative utilizzando il potere di una battuta o di un motto di spirito, può poi comportare vantaggi anche per lo sviluppo del linguaggio, della creatività e di alcune soft skills molto utili per la vita adulta, come il problem solving o la capacità d'intessere buone relazioni sociali

Questo però non significa che saper sorridere davanti alle difficoltà sia la soluzione per tutti i guai. Secondo Levi infatti l'adozione dell'umorismo deve essere utilizzato con cautela, poiché non la situazione o l'età del bambino si prestano a tale approccio.

Una battuta potrebbe non essere capita, venire fraintesa o addirittura offendere l'interlocutore, causando disagio e incomprensioni. Per non parlare del fatto che non prendere mai nulla sul serio potrebbe portare i figli ad affrontare con troppa leggerezza anche quei contesti che invece richiederebbero meno superficialità.

Meglio dunque adeguare l'umorismo alle varie fasi di sviluppo del bambino, facendo attenzione a non sconfinare mai nella mancanza di rispetto e promuovendo sempre un atteggiamento analitico e costruttivo ogni situazione.