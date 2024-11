video suggerito

I nipoti riproducono i vari look del nonno per festeggiare i suoi 80 anni: il video diventa virale I ragazzi hanno preso ispirazioni dalle vecchie foto del nonno per vestirsi esattamente come lui durante il corso degli anni. Il video della sorpresa ha divertito il Web e anche lo stesso protagonista della sorpresa si è detto molto colpito: "È stata una benedizione per un uomo anziano".

Il loro amato nonno stava per compiere 80 anni, così i nipoti di Bill Webb – "Papaw" come lo chiamano affettuosamente in famiglia – hanno deciso di organizzare una sorpresa molto particolare per celebrare con un pizzico d'ironia l'importante traguardo. Ispirati da vecchie foto conservate nei cassetti e negli album di ricordi, i ragazzi hanno infatti dato vita a una vera e propria sfilata che ha ripercorso tutti i vari look adottati dal nonno nel corso della sua vita.

La scena è stata ripresa dagli altri membri della famiglia e postata su Instagram, dove è diventata rapidamente virale.

Studente, sportivo, ingegnere: tutte le versioni del nonno

Come raccontato al sito americano Today.com, i Webb, originari del Tennessee sono una famiglia che ama festeggiare a dovere i propri membri. A farsi venire l'idea dei travestimenti è stata Stacy, una delle figlie di Bill, la quale ha coinvolto tutto il "nipotame" per realizzare la piccola sorpresa. "Facciamo sempre qualcosa di speciale per i compleanni dei nonni, specialmente per quelli importanti," ha spiegato Kenzie, figlia di Stacy e unica nipote femmina del clan.

Così, dopo aver compiuto una minuziosa ricerca di tutti i capi adatti a riprodurre le diverse fasi della vita di nonno Bill, i nipoti si sono spartiti i vari ruoli: ad aprire le danze sarebbe stato Mason, il più giovane (14 anni), vestito come il nonno ai tempi del coro della scuola elementare; poi sarebbe stato il turno di Hutton (19 anni) nei panni di un giovane giocatore di football del liceo, mentre Kenzie, di 21 anni, si sarebbe presentata indossando la felpa della confraternita universitaria di cui Bill faceva parte ai tempi del college; la sfilata sarebbe quindi proseguita con i nipoti che avrebbero interpretato il nonno con l'abito del proprio matrimonio, durante una giornata in spiaggia e con la divisa da ingegnere edile. A chiudere il tutto sarebbe stato il diciassettenne Colton, vestito da "giovane Bill".

Una sorpresa emozionante

Il giorno della festa, i figli di Bill si sono presentati alla cena di famiglia indossando felpe color granata e pantaloni kaki, considerati il look tipico del loro "Papaw". I nipoti invece erano rimasti nascosti in cantina, vestiti di tutto punto. Al segnale concordato, i sette giovani hanno iniziato a entrare uno alla volta nella stanza, rivelandosi ai nonni.

A quel punto le risate e l’emozione hanno riempito la stanza, con Bill Webb che continuava a chiedersi come fossero riusciti a ricreare così bene i suoi look del passato. Quando Colton è apparso in un completo anni '70 poi, nonna Gail, moglie di Bill non ha saputo trattenersi: "Sembri proprio tu! Ti ricordi quei pantaloni?", ha esclamato. Tra le risate generali, Bill si è difeso scherzosamente, ricordando che "all’epoca era di moda".

Un successo virale

Il video della celebrazione è diventato un fenomeno su Instagram, con oltre 4,5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni. I commenti degli utenti esprimono un affetto universale per la figura di "Papaw": "Deve essere un nonno 10 su 10 se tutti si vestono come lui per dimostrargli affetto", ha scritto un utente. Un altro ha commentato: "Non voglio esagerare, ma darei la vita per Papaw".

Bill Webb, il festeggiato, ha invece ammesso di non aver subito capito ciò che stava accadendo, ma dopo aver realizzato si è sentito profondamente onorato per l'affettuosa presa in giro. "È stata una benedizione per un vecchio uomo – ha commentato divertito – È stata una sorpresa totale!".