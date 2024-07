video suggerito

Cameriera risparmia le mance per anni e lascia in eredità al nipote quasi 2000 dollari di monete Una nonna americana ha lasciato in eredità al nipote un vaso contenente 7.679 quarti di dollari: è il risultato di anni di mance accumulate lavorando in un ristorante come cameriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Nel cuore del Montana, nel Nord degli Stati Uniti, una nonna ha lasciato in eredità all'amato nipote un vaso colmo di monete accumulate in una vita di lavoro come cameriera.

Vinny, questo il nome del nipote, era andato a trovare la nonna un'ultima volta nel 2022 e proprio in quell'occasione la donna gli aveva consegnato il curioso recipiente che conteneva 7.679 monetine da un quarto di dollaro. Il tesoretto, il cui valore era pari a circa 1919 dollari, era il risultato di anni e anni di mance ottenute come cameriera in un ristorante.

I risparmi di una carriera

"Mia nonna è cresciuta in una fattoria vicino al confine con il Canada" ha raccontato Vinny al sito Newsweek che ha reso nota la vicenda. "Dopo il diploma, ha frequentato una scuola per estetiste e ha lavorato nel settore per un breve periodo, prima di diventare cameriera per la maggior parte della sua vita."

Una professione che, a giudicare dal gran numero di quarti di dollaro racimolati, la donna ha svolto sempre con passione ed efficienza. Negli Stati Uniti è infatti uso comune lasciare un piccolo extra sul conto per i camerieri che hanno servito il tavolo e l'entità della mancia va spesso di pari passo con la soddisfazione del cliente.

Come riportato da Vinny infatti, i clienti abituali del locale chiedevano spesso che fosse proprio sua nonna a servirli e a fine pasto non mancava mai qualche moneta in più lasciata sul tavolo per ricompensare la sua gentilezza.

"Io e mia mamma a volte andavamo a trovare la nonna durante le sue pause di lavoro" ha ricordato il nipote. "Lei mi dava sempre qualche quarto di dollaro per comprare le caramelle dal distributore nel ristorante".

Un regalo nel regalo

Il vaso stesso aveva un significato speciale: era stato un regalo di Natale che lo stesso Vinny le aveva fatto quando aveva circa 12 anni. Da quel giorno, la nonna ha iniziato a metterci dentro ogni quarto di dollaro guadagnato, e al tramonto della sua esistenza lo ha restituito al nipote pieno dei frutti della propria fatica

Per Vinny la nonna non era un'investitrice, ma una grande risparmiatrice e il fatto che avesse sempre accantonato qualcosa da lasciargli in eredità lo riempie ancora oggi di orgoglio e commozione.

"Sono stato molto fortunato ad averla avuta come nonna" ha concluso il ragazzo che, dopo aver contato minuziosamente tutti quei quarti di dollaro, ha depositato il denaro in un conto per fare trading, nella speranza di far fruttare ulteriormente il generoso lascito della cameriera che conquistava tutti con il suo sorriso.