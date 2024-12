Per Natale estingue il mutuo della sua mamma: “Non ripagherà mai tutti i sacrifici che ha fatto per me”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di @levixausting

Levi Ohanenye ha aspettato di compiere 25 anni, essere autosufficiente e avere un piccolo gruzzoletto da parte, non per realizzare i propri desideri, ma quelli della sua mamma. Il ragazzo ha ripreso la reazione della donna che il giorno di Natale tra pacchettini dai luminosi incarti colorati e dai fiocchi scintillanti ha letto un biglietto da parte del figlio, che ancora non sapeva, avrebbe realizzato tutti i suoi sogni.

Il regalo inaspettato del figlio alla sua mamma

Levi Ohanenye ha deciso di aspettare la notte di Natale per realizzare il più grande desiderio della sua mamma, ripagandola di tutti i sacrifici fatti fino a quel momento e permettendole di risparmiarsi quelli che avrebbe fatto negli anni a venire. Il ragazzo, che ha filmato la reazione della madre pubblicandola sul suo profilo Instagram, porge alla donna un foglio bianco con delle stampe, lei lo apre e scopre così che quello che ancora definisce il suo bambino è ormai un uomo, che ha deciso di mettere da parte i suoi risparmi per estinguerle il mutuo. “Buon Natale, grazie per tutti i tuoi sacrifici che hai fatto negli ultimi 25 anni, ed in particolare negli ultimi 22” sono queste le uniche parole che riesce a pronunciare mentre la sua mamma e suo fratello minore Isaiah lo guardano attonito.

Il ragazzo ha spiegato a Today.com il perché della sua scelta: “Mia madre ha sempre fatto sacrifici per me e mio fratello, ha anche deciso di trasferirci tutti insieme in una casa più grande, così che potessimo avere due camere separate, decidendo dunque per un mutuo molto più alto e più duraturo”.

Levi non ha svelato il prezzo di quel mutuo estinto, si è solo limitato a dire che in ogni caso quella cifra non ripagherà mai, neanche lontanamente, i sacrifici fatti dalla donna per crescere lui e il fratello. Il ragazzo ha spiegato che maturava questa decisione da tempo. Fin dagli anni al college sapeva che con il suo primo lavoro avrebbe messo da parte quanto poteva per pagare il mutuo della sua mamma.

“Ho perso il lavoro qualche settimana fa ma ho sentito che era comunque il momento per compiere questo gesto, per evitare che lei mi scoprisse pochi minuti prima di darle il foglio sono andato sul suo conto per saldare il debito e così nel giro di 5 minuti era tutto pagato” ha spiegato il ragazzo a Today.com.

La reazione virale della mamma

Genny Ohanenye, insegnante 57enne della Georgia, guarda il figlio con gli occhi lucidi, apre il biglietto e rimane sbigottita, immobile, senza sbattere le palpebre o respirare, incredula per il gesto di estrema generosità di suo figlio: “Grazie ma sai che non dovevi, il mio mutuo pagato, il mio mutuo pagato, non posso crederci” ripete incredula mentre ringrazia Dio e non riesce a distogliere gli occhi da quella cifra, pagata.

“Sono una mamma grata, apprezzo entrambi i miei figli a prescindere dai loro gesti nei miei confronti ma con questo investimento Levi mi permetterà di fare un sacco di cose, che davo per scontato non essere mai in grado di portare a termine” spiega la donna a Today.com.

La giovane mamma racconta infatti di poter finalmente sognare la pensione e arredare la casa a suo piacimento. Quando con i figli si era trasferita in quella casa più grande i soldi scarseggiavano, così si era occupata semplicemente di arredare le camerette dei suoi due bambini. “Con i soldi che non metterò più nella rata del mutuo aggiungerò finalmente dei comfort all’abitazione che fino ad ora non mi ero potuta permettere, rendendola sempre più accogliente anche per quando un giorno sarà dei miei figli” ha concluso la donna alla testata.