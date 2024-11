video suggerito

“A mia figlia faccio scrivere una lettera di ringraziamento per la moglie di Babbo Natale”: l’idea di una mamma L’arrivo del Natale può diventare per i bambini una lezione di femminismo, per questo una mamma americana ha deciso di insegnare a sua figlia dell’esistenza della Signora Janine Claus, la moglie di Babbo Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Credits_ profilo TikTok di Penny Middleton

Per alcuni é ancora presto per incoraggiare i propri bimbi a scrivere la letterina per Babbo Natale ma, trascorsa la festa di Halloween, è questo il prossimo appuntamento molto atteso dai piccoli.

Una mamma americana, che su Tiktok risponde al nome di @pennymiddleton, ha raccontato in un video divertente come, grazie all'aiuto di due semplici pupazzetti vestiti per le feste, dia a sua figlia ogni anno una lezione di femminismo. "Abbiamo creduto tutti a questa illusione collettiva, che sia Babbo Natale a fare tutto da solo, e invece io dico alla mia bimba di scrivere una lettera di ringraziamento alla donna che tutti dimenticano: la moglie di Babbo Natale". In questo modo la giovane mamma trasforma un evento piacevole per la sua bimba, in una lezione di femminismo, dando a lei una figura femminile in cui credere e rispecchiarsi.

La lettera per la signora Claus

Il video di Penny Middleton è stato registrato su TikTok in occasione del Natale di due anni fa, ma è diventato virale ora, grazie al potere che hanno i social di dare risonanza ai contenuti.

L'idea le è venuta quando si è accorta che era proprio lei in casa a rendere il Natale magico per la sua bambina: "Sono io a montare i suoi giocattoli la notte di Natale, così che lei possa trovarli una volta sveglia, sempre io a decorare la casa, ancora io a farle scrivere la letterina" ha spiegato la mamma del Connecticut che si definisce una femminista intersezionale.

Di conseguenza ha deciso di insegnare alla sua bimba che Babbo Natale, senza sua moglie, sarebbe perso, per spiegarle il ruolo importante di una donna, come la moglie di Babbo Natale, che nessuno nomina eppure è molto importante. Nel video virale sui social spiega: "È impossibile che i bambini credano che Babbo Natale, dalle fattezze umane, sia in grado di fare tutto da solo, così io insegno alla mia bimba che insieme a lui c'è la moglie, che controlla due volte la lista, si assicura che abbia dato da mangiare alle renne e si informa sulle tempistiche".

In ultimo nel video compare anche un piccolo Elfo che aiuta Babbo Natale e la moglie a impacchettare e spedire i regali.

Così la mamma, spiega nel video, ha iniziato a raccontare della signora Claus alla sua bambina e ad incoraggiare la piccola a lasciare una razione di latte e biscotti anche per lei la notte di Natale, non solo. Ogni anno la bambina oltre a scrivere una letterina indirizzata a Babbo Natale ne scrive un'altra per sua moglie, di ringraziamento, indirizzata a Janine Claus, così la sua mamma le ha detto chiamarsi la donna vestita di rosso.

Per rendere il suo insegnamento ancora più concreto la mamma, come riporta il sito Today.com, ha recapitato alla sua bambina anche la risposta della signora Janine Claus alla missiva della bimba, che inizia così: "Cara piccola amica, sei così dolce, e i tuoi biscotti mi riempiono di gioia" il testo continua con dettagli provenienti dalla sua routine al Polo Nord e con i ringraziamenti per averla pensata a differenza di molti altri bambini. Ricevere questa letterina per la piccola è diventata una routine, racconta la mamma a Today.com, che rivela che la bimba attende di poter leggere quelle dolci parole con ansia, ogni Natale.