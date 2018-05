in foto: Una vista di Wade Island – realestate.com

In Australia, nel Nuovo Galles del Sud, c’è una piccola striscia di terra che sorge in mezzo al lago Burrinjuck. Si chiama Wade Island e partendo da quell’isola in un’ora e mezza circa si raggiunge Canberra, mentre per andare a Sidney ci vogliono circa tre ore. Se vi interessa, sappiate che quell’isola da qualche settimana è in vendita. L’annuncio è apparso sulla piattaforma realestate.com ed è stato condiviso da molti media australiani e non solo. In questo annuncio si legge che Wade Island si può acquistare per una cifra che oscilla tra i 600.000 e i 650.000 dollari australiani, ovvero circa 400.000 euro. La stessa somma che in Italia ci consente più o meno di acquistare un appartamento in città. “Non è un'opportunità che potresti incontrare spesso – si legge sul sito che mette in vendita l’isola australiana – ma è quella che potrebbe cambiare completamente la tua vita”. “L'isola – si legge ancora nell'annuncio – garantisce la privacy che ci si aspetta in zone remote del mondo e i comodi servizi della città, offrendo il meglio di entrambi i mondi”. Secondo quanto fanno sapere i venditori, gli attuali proprietari dell'isola sono una coppia di architetti che avrebbero voluto rendere Wade Island una destinazione per le vacanze ma purtroppo i loro piani sono stati messi da parte per altre priorità.

L'annuncio è un successo – C’è però una cosa che l'eventuale acquirente deve sapere: Wade Island, se si esclude un piccolo ponte di terra visibile solo durante la bassa marea, non è direttamente collegata al resto del continente. Per raggiungere la vicina città di Wee Jasper è quindi necessario spostarsi in barca e questo chiaramente rende l'offerta leggermente meno allettante. Stando a quanto fatto sapere dai venditori, comunque, l’annuncio sta avendo successo soprattutto tra gli australiani, abituati a spendere molti più soldi ad esempio per comprare casa in città.