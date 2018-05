Non poteva certo immaginare che una cotta sul posto di lavoro potesse prendere una svolta criminale. Thandel Seinn, originaria di Daly City, in California, si stava trasferendo a Las Vegas, insieme al suo fidanzato, Mark Mangaccat, 31 anni, e a loro bambino di 3 anni. Non aveva però fatto i conti con Kevin Prasad, un 31enne, suo collega all’aeroporto internazionale di San Francisco, che da tempo cercava disperatamente di uscire con lei. L’uomo ha seguito il compagno della donna, ha atteso che lei scendesse dall’automobile e ha sparato cinque colpi contro di lui, come ha spiegato il procuratore distrettuale della contea di San Mateo, Steve Wagstaffe, che ha immediatamente interrogata la Seinn sulla vita dell’uomo, sulle sue frequentazioni, su possibili legami con la criminalità organizzata. La donna non ha sospettato subito di Prasad, convinta che il collega sapesse che lei e Mangaccat erano insieme ormai da anni.

La coppia era in procinto di sposarsi e trasferirsi a Las Vegas con la loro figlia. La donna ha ammesso che il 31enne le aveva chiesto di uscire con lui in passato, ma non l'aveva mai preso sul serio. "Mi ha solo detto, ‘non andare' e ‘voglio stare con te‘", ha detto la Seinn, "mi pare che abbia detto qualcosa come una battuta amichevole" ha aggiunto. Gli investigatori ritengono che Prasad fosse convinto che l’omicidio di Mangaccat avrebbe portato la collega a mettersi insieme a lui. La polizia si è immediatamente precipitata ad arrestarlo e ha scoperto che quella notte ha portato a termine il suo omicidio premeditato con la collaborazione di un complice, Donovan Matthew Rivera, 25 anni. Thandel ha perso il suo futuro marito e il padre di sua figlia. "Non volevo perderlo, era la mia anima gemella" ha detto tra le lacrime.