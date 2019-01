Questa mattina, 3 gennaio, un anziano di ottantasei anni è andato a riscuotere la pensione alle poste ma all’uscita dell’ufficio le forti raffiche di vento gli hanno fatto volare via tutti i soldi. I fatti sono avvenuti oggi a San Martino in Pensilis, comune in provincia di Campobasso.

Il vecchietto invano ha tentato di recuperare i soldi: diverse banconote da 100 euro per un totale di 725 euro. Fortunatamente in suoi aiuto è arrivata una casalinga 50enne del paese: ha raccolto per strada il denaro sparso sulla carreggiata consegnandolo il tutto subito in caserma ai Carabinieri.

I militari hanno dato il via agli accertamenti ricostruendo l’accaduto e riconsegnando tutti i soldi della pensione all’ottantaseienne che, nel frattempo, era tornato a casa disperato. Il bel gesto ha suscitato l’apprezzamento dell’intera comunità di San Martino in Pensilis.