Da ieri, 13 gennaio 2018, le visite fiscali per i lavoratori statali in malattia potranno essere ripetute più volte al giorno. Come se non bastasse potranno essere svolte "anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale": sono due delle novità introdotto dalla riforma Madia per la pubblica amministrazione entrata in vigore ieri. Per incentivare i medici ad effettuare gli accertamenti sono previsti anche bonus economici, sempre definiti dal provvedimento e stabiliti in base al numero delle visite effettuate. Lo scopo del provvedimento è quello di ridurre il più possibile l’assenteismo dei dipendenti, specialmente a ridosso di festività o dei fine settimana. Tra i casi più famosi quello dei vigili di Roma: nel Capodanno 2014/2015 l’85% risultava in malattia. Non sono cambiate, invece, le fasce orarie di reperibilità: per i dipendenti pubblici (3 milioni di persone in tutto) sono sempre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Più nello specifico le novità interessano circa i 3,3 milioni di lavoratori del settore pubblico, quindi tutti quelli che lavorano nella Pubblica Amministrazione, come Agenzie fiscali, INAIL, Ministeri, INPS, Carabinieri, Militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, insegnanti, docenti e personale ATA, medici e infermieri appartenenti alla Sanità Pubblica, Comuni, enti locali ed enti statali. Come detto sono previsti incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d’Italia dove ci sono pochi dottori e quindi i controlli sono pochi. La novità principale sta nel fatto che l'Inps potrà effettuare "controlli reiterati" allo statale ammalato: il medico cioè potrà compiere nella stessa giornata più controlli al lavoratore, anche a distanza di poche ore ed il fatto che i controlli potranno essere "selettivi", per verificare se chi si assenta spesso a ridosso (prima o dopo) dei fine settimana o delle feste sia effettivamente malato e a casa.

Per quanto concerne le fasce di reperibilità i dipendenti pubblici dovranno farsi trovare in casa per l’intera settimana, compresi sabati, domeniche e festivi: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 mentre i dipendenti privati tutta la settimana, compresi sabati, domeniche e festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.