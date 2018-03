Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente in viale Ferrarin a Vicenza. Tutte le persone a bordo dei due veicoli, una Toyota Yaris e una Opel Mokka, sono rimaste ferite. Si tratta di due adulti e di due bambini. L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 16: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori e la polizia locale che ha il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni, le due auto si sono scontrate violentemente all'altezza di un incrocio e nell’impatto entrambe sono andate praticamente distrutte.

Quattro i feriti nell'incidente – I pompieri hanno messo in sicurezza le auto mentre la conducente della Toyota Yaris era già stata presa in cura dal personale del 118 e successivamente è stata trasferita in ospedale. Assistiti dal personale sanitario per un controllo anche i due bambini e la loro mamma, che viaggiavano a bordo dell’Opel Mokka. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, fortunatamente tutti avrebbero riportato solo ferite lievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.