Vienna. Tragedia alla maratona: atleta crolla sull’asfalto e muore per arresto cardiaco

L’uomo, di circa sessanta anni, è stato portato all’ospedale di Vienna, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Il responsabile della maratona, Wolfgang Konrad: “Siamo dispiaciuti per quanto accaduto. La nostra sincera vicinanza alla famiglia del maratoneta deceduto”.