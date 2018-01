Tragedia nella serata di martedì, lungo la strada provinciale 7 che collega Agugliaro a Vo', nel Vicentino. Vittorio Costantini, 74 anni, che abitava da solo in un’abitazione a Lozzo in via Lanzetta, era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito e ucciso da un’auto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe immesso da via Punta sulla provinciale senza rendersi conto che stava arrivando una Opel Corsa condotta da E.O., ventisettenne di Cinto Euganeo. Per l’automobilista, che si è trovato la bici in mezzo alla carreggiata, non è stato possibile evitarla. L’impatto è stato devastante: il pensionato è stato sbalzato sul cofano della vettura e ha sfondato il parabrezza con la testa prima di rimbalzare pesantemente a terra.

Il ragazzo si è subito fermato per prestargli i primi soccorsi, mentre veniva dato l’allarme e sul posto arrivava l’ambulanza del 118. I tentativi di rianimare l’anziano tuttavia sono stati inutili: Costantini sarebbe morto praticamente sul colpo. Il pensionato era molto conosciuto in zona. Soprattutto per il fatto che si muoveva sempre in sella alla sua bicicletta dopo che per anni si era mosso usando una Vespa, non avendo mai preso la patente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Basso Vicentino, che hanno informato il magistrato di turno della procura berica e adesso saranno impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sia l’auto che la bicicletta sono state messe sotto sequestro per i successivi controlli. La strada è stata interdetta al traffico durante i rilievi e per il tempo necessario alla rimozione del corpo della vittima.