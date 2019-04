Hanno litigato per motivi che sono ancora in via di accertamento. Poi, accecato dalla rabbia, ha colpito il padre, Roberto Castellari, noto medico di 79 anni, con un pugno e, un volta tramortito, l'ha ucciso soffocandolo con un cuscino. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 aprile a Viareggio. È stato proprio il figlio della vittima, Stefano Castellari, 46 anni, ad allertare le forze dell'ordine e a confessare a loro il delitto, avvenuto al termine di una furiosa discussione scoppiata nell'appartamento della famiglia, situato in un condominio in via De Sortis nel quartiere Varignano. Il killer viveva infatti con i genitori, la madre gravemente malata e il papà, pediatra neonatologo adesso in pensione. La polizia ha proceduto all'arresto con l'accusa di omicidio volontario.

Gli investigatori, intanto, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del dramma familiare. Sotto choc tutta la cittadina, dove la famiglia Castellari è molto conosciuta, dove per altro la madre, che ha dato alla luce in totale otto figli, ha insegnato catechismo ai giovani della parrocchia: molti si stanno interrogando su come possa essere accaduto un dramma del genere-