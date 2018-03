in foto: Vaduva Vasilica Minodora, 31 anni (Facebook).

Stava passeggiando per strada, cercando di terminare le ultime commissioni prima dell'inizio del weekend, quando è stata colta da un malore e si è accasciata al suolo. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarla: Vaduva Vasilica Minodora, mamma 31enne di due bambine, di origine rumena ma da anni residente a Viareggio, in provincia di Lucca, è morta improvvisamente lo scorso sabato pomeriggio. La donna, dopo essere passata con il marito in lavanderia, stava camminando lungo via Mazzini quando, arrivata davanti alla chiesa di San Paolino, si è sentita male perdendo i sensi. Alcuni testimoni hanno riferito che poco prima di svenire Vaduva aveva avvertito un forte dolore allo stomaco. Ha chiesto aiuto ma non è bastato a salvarla. Quando i sanitari del 118 l'hanno raggiunta, hanno subito capito che le sue condizioni erano critiche.

Poi, una volta arrivata in ospedale, la 31enne è andata in arresto cardiaco e i medici non hanno potuto far altro che decretarne il decesso, che per il momento resta avvolto dal mistero, anche perché la giovane mamma non aveva avuto alcun preavviso o sintomo di eventuali malattie. Una maggiore chiarezza su quanto successo potrà arrivare soltanto con i risultati dell'autopsia, che è stata nel frattempo disposta per fare luce sulla morta di una mamma così giovane e che lascia nella disperazione due bimbe piccole insieme al loro papà.