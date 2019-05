Un aereo da turismo è precipitato nel fiume Adige in località Settimo, una zona del comune di Pescantina (Verona). A bordo c’erano due persone, impegnate in una lezione di volo, entrambe sani e salvi. In particolare sarebbe stato il pilota a salvare l’allievo. Una bella notizia resa ancora più significativa se pensiamo al fatto che l’istruttore è Paolo Pocobelli, milanese, 48 anni, paraplegico: il primo in Italia ad ottenere tutte le licenze di volo: sportiva, privata e commerciale.

Ieri pomeriggio mentre il piccolo velivolo veniva sommerso dalla corrente, è riuscito a fare uscire dalla cabina l’altro passeggero – un apprendista bresciano – permettendogli di guadagnare la riva, salvandogli la vita. Pocobelli, invece, è stato soccorso all’ospedale di Borgo Trento, con una frattura al femore: per i medici non dovrebbe avere gravi conseguenze.

Alla scena hanno assistito diverse persone: “Mia sorella è stata la prima ad accorgersi che qualcosa non andava quando ha sentito passare l’aereo che faceva uno strano rumore — racconta al Corriere del Veneto un agricoltore — Poco dopo, abbiamo sentito un tonfo e sono accorso a vedere. Quando sono arrivato, ho visto l’aereo in acqua e due corpi che cercavano di arrivare sulla riva, uno a fatica”. “Ha preso in mano la situazione evitando la tragedia. Ha tenuto l’aereo parallelo all’acqua, consentendo così la planata e permettendo di finire “di pancia” nel fiume”, prosegue un’altra persona che ha assistito all’incidente. Quanto alla causa dell’incidente “molto probabilmente è da ricondurre a una piantata del motore, fenomeno che porta l’aereo a bloccarsi”.

Paolo Pocobelli è paraplegico da 26 anni. Iscritto alla Federazione Italiana Piloti Disabili, è stata proprio la sua grande passione per il cielo a “tradirlo” costringendolo, a soli 22 anni, a vivere su una carrozzina a seguito di un brutto incidente con il paracadute. Ma questo non gli ha impedito di ottenere la licenza di volo. In Italia è riuscito solo lui ad avere i requisiti per fare il pilota a tutti i livelli: è considerato un esperto e la manovra per planare sull'acqua è stata fondamentale per evitare una tragedia.