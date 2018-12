Una buona notizia per una donna rimasta vedova a causa di un terribile male che le ha portato via nel giro di poche settimane il marito è arrivata a pochi giorni dal Natale. Il supermercato presso cui lavorava il suo compagno le ha offerto il lavoro che era di suo marito. È il quotidiano Il Gazzettino a riportare la buona notizia arrivata per la moglie di Gianluca Zambelli. Gianluca aveva trentasette anni e viveva con la sua famiglia a Favaro Veneto, nel Veneziano. Il giovane lavorava da anni come cassiere al supermercato Alì locale e anche per questo era molto conosciuto e benvoluto da tutti in città. A stroncarlo lo scorso settembre è stato un male fulminante, arrivato all’improvviso senza neanche dargli il tempo della speranza. Gianluca aveva cominciato a manifestare i primi sintomi della malattia quest'estate. Era stato ricoverato il 10 agosto scorso e fino all'ultimo i medici hanno tentato di strapparlo a quel tragico destino. Ma purtroppo il tumore si è diffuso rapidamente, facendo precipitare le condizioni del trentasettenne, che si è poi spento il 19 settembre.

La notizia si è diffusa ben presto a Favaro Veneto – Gianluca Zambelli ha lasciato la moglie Laura e due figli di tre e cinque anni. Una moglie che appunto, come scrive il quotidiano, è stata assunta dalla direzione dell'ipermercato Aliper in sostituzione del marito. La buona notizia dell'assunzione si è sparsa velocemente a Favaro Veneto, dove Laura vive con i suoi due bambini, ed è stata accolta con emozione dalla gente del posto.