È caccia al branco a Venezia dopo che una ragazzina di 13 anni ha denunciato di essere stata avvicinata, accerchiata e infine palpeggiata nelle parti intime da un gruppo di ragazzi instrada e in pieno giorno in una delle zone più popolate e frequentate del capoluogo veneto. L'episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso quando l'adolescente si trovava in via Garibaldi a Castello. La ragazzina sarebbe stata accerchiata e spintonata dal gruppo nel Sotoportego Coltrera, il più vicino sottoportico, probabilmente per abusare di lei. Come racconta il quotidiano il gazzettino, dopo essere sta palpeggiata a più riprese, fortunatamente la 13enne è riuscita divincolarsi e a scappare, facendo scattare l'allarme .

La tredicenne infatti ha chiamato i genitori raccontando tutto e insieme a loro ha sporto denuncia in Questura per la violenza sessuale. Al momento pare non ci siano testimoni del fatto ma la polizia ha acquisito tutte le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l'accaduto mentre sono stati posti sotto sequestro gli abiti indossati dalla ragazzina che saranno consegnati al reparto della Polizia Scientifica per trovare eventuali tracce biologiche degli aggressori.

Secondo il suo racconto, erano circa le 16 quando il gruppetto di uomini, descritto come composto di tre o quattro uomini stranieri, probabilmente nordafricani, si sarebbe avvicinati molestandola. Poi l’avrebbero spintonata all’interno di un sottoportico dove non c’era nessuno e qui uno di loro l'avrebbe palpeggiata mentre gli altri sarebbero rimasti in disparte a guardare e ridere. Le sue urla però avrebbero indotto il gruppo a desistere e ad allontanarsi.