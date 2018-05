Paura sull'autostrada A4 in direzione Milano dove nella serata di ieri, mercoledì 30 maggio, intorno alle 23:30 un'auto è uscita fuori strada nei pressi di via Dei Campi a Dolo, in provincia di Venezia, invadendo una strada parallela dove è stata ritrovata semi-distrutta. Il bilancio è di tre feriti: si tratta di un papà con le sue due figlie minorenni che si trovavano a bordo della stessa vettura, una Audi A6 SW. Non sono stati resi noti altri particolari al momento sulla loro identità. Una delle due, la più piccola, sarebbe in gravi condizioni e ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova.

Ancora da chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. Inizialmente si pensava che l’incidente fosse avvenuto sulla stradina che corre parallela all'autostrada, dove è stata trovata l’auto. Ma solo successivamente i soccorritori hanno individuato il punto dove la vettura era uscita dalla carreggiata autostradale. I vigili del fuoco intervenuti da Mira e Mestre hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente rimasto incastrato al posto di guida, preso in cura dal personale del Suem 118 e portato all’ospedale di Dolo. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa due ore.