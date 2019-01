Un ragazzo di ventuno anni di Noale, un comune nel Veneziano, è morto dopo essersi sentito male a casa di un amico. A ucciderlo probabilmente uno shock anafilattico, ma ancora non c’è nessuna conferma ufficiale. Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali il giovane – Federico Anile il suo nome – era andato a cena a casa di un amico e mentre mangiava ha accusato un malore. Federico non riusciva a respirare e immediatamente i presenti hanno allertato i soccorsi. Quando sul posto è arrivata l’ambulanza il ragazzo era già in arresto cardiocircolatorio. La tragedia si è consumata lunedì sera. I medici hanno fatto il possibile per salvare il ventunenne e hanno cercato di rianimarlo durante la corsa in ospedale a Mirano, ma ogni sforzo è stato inutile. Martedì pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale.

Il malore dopo aver mangiato pane alle noci – Federico, secondo una prima ricostruzione, si è sentito male dopo aver mangiato del pane alle noci e i sintomi hanno fatto ipotizzare che potesse trattarsi di una reazione allergica. Solo una eventuale autopsia comunque potrà confermare tale ipotesi. Il giovane lascia la mamma, due fratelli e una sorella. Aveva perso il papà Antonio Fabiano, assessore a Noale e medico di base, nel 2009 a causa di una leucemia.