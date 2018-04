Vagava da sola nella notte per il lungomare di Alghero, in Sardegna. A ritrovarla un pensionato che passeggiava in zona intorno alle 5 del mattino. È mistero nella località turistica in provincia di Sassari. Giacché la protagonista della storia è una bimba di appena 4 anni. La piccola, infreddolita ma in buone condizioni di salute, era vestita (non col pigiama e non indossava le scarpe, ma solo i calzini), quando l’uomo uomo di una settantina d’anni che era uscito per la sua consueta passeggiata all’alba, l’ha fermata e ha chiamato i carabinieri, come si legge su La Nuova Sardegna.

La piccola è stata affidata ai militari locali che, successivamente, sono riusciti a rintracciare la madre. Da quanto si apprende la donna, giovanissima, originaria del sud Sardegna ma residente ad Alghero, separata e con un altro figlio a carico, ha raccontato di essersi addormentata e non si è accorta che la bambina aveva aperto la porta di casa ed era uscita per strada. Va pure detto che il fatto che le calze non fossero molto sporche, ha portato i carabinieri a desumere che la bimbetta non avesse fatto molta strada. L’allarme – dato in origine anche su Facebook, dove è comparsa anche l’immagine della piccola – è ora rientrato e la bambina è stata affidata di nuovo allarme.

I militari hanno comunque allertato i servizi sociali e il tribunale dei minori per cercare di chiarire ogni aspetto della vicenda. La piccola, in ogni caso, sembrava comunque in buona salute, pulita e ben curata. Considerata la tenera età non ha potuto raccontare molto ai carabinieri che cercavano di aiutarla.