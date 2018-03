L’Inps ha pubblicato il bando di concorso Estate INPSieme Senior 2018 con il quale si permette ai pensionati italiani di soggiornare gratuitamente (o a spese ridotte) in località marine, termali, montane o culturali in Italia e all’estero nei mesi di luglio, agosto e settembre del 2018. Si tratta di un bando di concorso annuale per circa 4mila tra pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventi. L’unica condizione per l’accesso di coniugi e figli disabili è che rientrino nella stessa dichiarazione Isee del pensionato.

I soggiorni possono durare otto giorni e sette notti o 15 giorni e 14 notti: criterio che vale sia per l’Italia che per l’estero. Durante il viaggio è obbligatoria la frequenza di almeno un corso a scelta tra: arte culinaria, arte, informativa, attività motorie, attività ludico/ricreative, ballo. L’obiettivo di questi soggiorni è di permettere al pensionato di partecipare a percorsi per la valorizzazione e la conservazione dell’autosufficienza e ai soggetti non autosufficienti di socializzare.

Chi può fare domanda e come

Il bando si rivolge a: pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, coniugi e figli conviventi disabili; pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, coniugi e figli conviventi disabili; pensionati della gestione fondo ex IPOST, coniugi e figli conviventi disabili. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12 dell’8 marzo fino alle ore 12 del 26 marzo 2018.

La possibilità di partecipare al soggiorno dipende dalle graduatorie elaborate sulla base degli indicatori Isee. Per compilare la domanda è necessario essere iscritti alla banca dati Inps ed essere il richiedente della prestazione. Per procedere con la richiesta è necessario avere il pin dispositivo rilasciato dall’istituto di previdenza per accedere ai servizi del portale. La domanda va presentata per via telematica.

Entro il 16 aprile verranno pubblicate le quattro graduatorie (diverse in base alla durata del soggiorno e alla tipologia di richiedente). Entro il 14 maggio i richiedenti vincitori devono procedere con la presentazione dei documenti richiesti. Lo scorrimento della graduatorie avviene in un’unica data, fissata per il 21 maggio.

Il contributo per i soggiorni

L’Inps prevede un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno sia in Italia che all’estero. Il pacchetto di viaggio viene organizzato da soggetti esterni che operano nel settore turistico: tour operator e agenzie di viaggio. I contributi comprendono le spese di viaggio, l’alloggio nelle strutture turistiche, il vitto e anche eventuali ulteriori spese dovute a gite, escursioni e attività di tipo ludico o sportivo.

Il contributo viene erogato in rapporto all’indicatore Isee del nucleo familiare del richiedente. Per redditi inferiori a 8mila euro di Isee viene prevista la copertura del costo di soggiorno al 100%. Tra gli 8mila e i 16mila l’euro la copertura è del 95% e così via sulla base di fasce che vanno di 8mila euro e con percentuali che diminuiscono di volta in volta del 5%. In caso di reddito superiore ai 72mila euro viene corrisposto un contributo del 60% del soggiorno. L’importo massimo del contributo è di 800 euro per i soggiorni di otto giorni e di 1.400 euro per quelli di 15.